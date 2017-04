Region

Maskierte überfallen Spielothek in Haren

Eine Spielhalle in Haren wurde in der Nacht auf Mittwoch das Ziel von zwei Kriminellen. Sie bedrohten eine Angestellte mit einer Eisenstange und erbeuteten Bargeld.

gn Haren. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in der Kirchstraße in Haren zu einem Raub auf eine Spielothek gekommen, teilte die Polizei mit. Die Tat ereignete sich um kurz vor 0.00 Uhr.

Zwei maskierte Männer betraten kurz vor Geschäftsschluss die Spielothek und forderten die Herausgabe von Bargeld. Um ihre Forderung zu unterstützen, sollen sie die Angestellte mit einer Eisenstange bedroht haben. Die 55-jährige Harenerin war zu diesem Zeitpunkt allein in der Spielothek und im Begriff zu schließen.

Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter Polizeifahndung mit der Beute fliehen. Ermittler der Polizei Meppen suchen in diesem Zusammenhang einen jungen Mann, der unmittelbar vor der Tat noch in der Spielhalle gewesen ist. Er könnte die Täter beim Verlassen des Gebäudes gesehen haben. Der etwa 18-Jährige sowie weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 in Verbindung zu setzen.