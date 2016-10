Grafschaft

Marienschule ist „Haus der kleinen Forscher“

Es zischt, es knallt – und es gibt viel zu staunen: Wenn Kinder zu Wissenschaftlern werden, können sie allerhand entdecken. So etwa an der Marienschule in Nordhorn, die nun offiziell ein „Haus der kleinen Forscher“ ist.

Nordhorn. Was passiert, wenn Nora und Jana eine Brausetablette in eine Filmdose legen, etwas Wasser hinzugeben und das Ganze dann verschließen? Das haben die Drittklässlerinnen am Freitag ihrem Publikum gezeigt. Es dauerte nicht lange, da machte es „Peng“ und die Filmdose schoss wie eine Rakete in die Luft.

Nora und Jana sind nicht die einzigen Kinder, die an der Marienschule in Nordhorn spannende Experimente unternommen haben. Alle Schüler haben interessante Versuche kennengelernt und dabei bewiesen, dass in jedem von ihnen ein kleiner Entdecker steckt. So haben sie auch herausgefunden, wie eine Büroklammer schwimmen kann: Legt man sie vorsichtig aufs Wasser, sorgt die sogenannte Oberflächenspannung wie eine unsichtbare Haut dafür, dass die Klammer nicht untergeht. Durch die Spannung kann das Wasser sogar einen kleinen Hügel bilden, wenn ein Gefäß randvoll befüllt wird.

Nicht nur Schulleiterin Barbara Feilmeier ist stolz auf die Mädchen und Jungen: Für die Freude am Experimentieren ist die Marienschule nun offiziell zum „Haus der kleinen Forscher“ ernannt worden. Diese Auszeichnung haben früher nur Kindergärten erhalten. Seit einem Jahr sind auch Grundschulen mit dabei. Das Forschen macht nämlich nicht einfach nur Spaß: Durch die Begeisterung für die sogenannte Naturwissenschaft können die Kinder eigene Talente entdecken – und vielleicht sogar einen Berufswunsch in diesem Bereich finden.

Am Freitag wurde aber erst einmal mit Spiel und Musik gefeiert, als Karola Langenhoff und Doris Kalter von der Volkshochschule die Urkunde überreichte. Natürlich ist Experimentieren an der Marienschule damit nicht vorbei: In einer AG können die Schüler jede Woche aufs Neue tolle Dinge erforschen.

Dieser Artikel ist am Dienstag auf der GN-Kinderseite erschienen.