Mann unter Trecker eingeklemmt

Ein 68-jähriger Mann hat sich am Mittwoch in Lünne schwer verletzt. Er wurde zwischen einem Ackerschlepper und einer Egge eingeklemmt.

Lünne. Bei einem Arbeitsunfall am Mittwoch gegen 11.35 Uhr wurde ein 68-jähriger Mann aus Lünne an der Estringer Straße auf einer Grünfläche am sogenannten Flakturm zwischen einem altertümlichen Ackerschlepper und einer Egge eingeklemmt. Eine Frau mit einem Hund hatte laut Polizei den Mann entdeckt und einen Anwohner benachrichtigt, der die Rettungskräfte rief. Der 68-Jährige musste von der Freiwilligen Feuerwehr Spelle befreit werden und wurde durch einen Notarzt versorgt und danach mit einem Rettungswagen in das Lingener Krankenhaus gebracht. Der Mann zog sich schwerste Verletzungen zu.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, steht derzeit nicht fest. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, insbesondere die Frau mit dem Hund, die den Verletzten gefunden hat, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter Telefon 05977 929210 zu melden.