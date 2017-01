Region

Mann mit Messer ins Gesicht gestochen

Ein Streit zwischen zwei jungen Männern vor einer Diskothek in Lingen am Sonntagmorgen ist eskaliert. Erst gab es Schläge, dann eine lebensgefährliche Messerstecherei. Beide wurden schwer verletzt.

Lingen: Messerstiche und Faustschläge am Wochenende vor einer Lingener Diskothek – Eine Auseinandersetzung ist hier außer Kontrolle geraten,





gn Lingen. Ein 23-Jähriger und ein 27-Jähriger haben sich am frühen Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr vor einer Diskothek im Schwarzen Weg in Lingen gestritten. Der 27-Jährige schlug dabei mehrfach mit der Faust auf den Kopf des 23-Jährigen ein, teilte die Polizei mit. Trotzdem gelangte der Jüngere an ein Faltmesser aus einem Auto, in das er eigentlich einsteigen wollte. Daraufhin stach der 23-Jährige unvermittelt mehrfach mit dem Messer in das Gesicht des 27-jährigen Mannes und verletzte ihn schwer. Beide Männer wurden in unterschiedlichen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt.

Der 23-Jährige erlitt eine Schädelprellung und diverse Kopfplatzwunden. Hingegen erlitt der 27-jährige Mann tiefe Schnittverletzungen im Gesicht. Laut Angaben der Ärzte besteht keine Lebensgefahr. „Die Schnitte liegen teilweise nur Millimeter von der Halsschlagader entfernt. Wäre diese getroffen worden, wäre er mit ziemlicher Sicherheit noch vor Ort verstorben“, sagte ein Polizeisprecher.

Bei beiden Beteiligten wurden Blutentnahmen durchgeführt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie der 23-Jährige an das Messer gelangt ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und noch nicht von der Polizei befragt worden sind, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0591 87215 bei der Polizei Lingen zu melden.