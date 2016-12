Region

Mann in Lingener Sparkasse überfallen

Unbekannte haben am Sonntagmorgen einen 28-Jährigen in einer Sparkassenfiliale in Lingen überfallen. Der Mann wollte dort Geld einzahlen, als zwei Vermummte ihn mit Waffen bedrohten. Doch das Geld blieb ihm.

Video Sparkassenfiliale überfallen Lingen: Am Sonntag wurde eine Sparkassenfiliale an der Rheiner Straße überfallen

gn Lingen. Der 28-jährige Mann wollte am Sonntagmorgen an einem Automaten in der Sparkassenfiliale an der Rheiner Straße Geld einzahlen, teilte die Polizei am Dienstagmittag mit. Zwei maskierte Täter betraten gegen kurz vor 7 Uhr das Gebäude und forderten den 28-Jährigen auf, ihnen das Geld auszuhändigen. Sie drohten dabei mit einem Messer sowie einer Pistole und Griffen ihn mit Pfefferspray an. „Die Täter gingen offenbar fälschlicherweise davon aus, dass sich in einem vor dem Automaten abgestellten Rucksack des Opfers Wertsachen befanden. Sie ergriffen diesen und flüchteten vom Tatort“, sagte ein Polizeisprecher. Geld oder sonstige bedeutende Wertsachen erbeuteten sie jedoch nicht. Das Opfer wurde durch das Pfefferspray leicht verletzt.

Eine Sofortfahndung mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Ergebnis. Die Täter werden jeweils als ungefähr 25 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Sie waren von normaler Statur, vermutlich westeuropäischer Herkunft und sprachen deutsch. Beide trugen dunkle Wollmützen und hatten einen dunklen Schal über das Gesicht gezogen. Einer der Männer führte eine Schusswaffe mit sich, der andere ein Messer und das Pfefferspray. Zeugen, insbesondere ein Autofahrer, der sich um das Opfer gekümmert hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.