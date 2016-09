Region

Mann in Lingener Flüchtlingsunterkunft gestorben

Ein Mann ist am Mittwochmittag in einer Flüchtlingsunterkunft an der Waldstraße in Lingen tot aufgefunden worden. Ein Fremdverschulden liegt der Polizei nach nicht vor.

gn Lingen. Der 36-Jährige aus Bosnien war nicht in der Unterkunft gemeldet, sondern lediglich als Übernachtungsgast bei einem Bekannten geblieben, teilte die Polizei mit. „Dieser war es auch, der den Verstorbenen leblos in dessen Bett vorgefunden hat“, sagte Polizeisprecher Dennis Dickebohm. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Tod infolge einer Vergiftung durch Drogen- und Alkoholmissbrauch eingetreten ist. Um endgültige Gewissheit zu erlangen, hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Obduktion des Leichnams angeordnet.

Diesen Artikel bewerten weitersagen