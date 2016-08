Nordhorn

Mann greift 16-Jährige nachts auf der Blanke an

Ein Unbekannter hat eine 16-Jährige in Nordhorn in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag vom Fahrrad gestoßen. Dann näherte er sich ihr bedrohlich. Die Jugendliche handelte in dem Moment richtig.

gn Nordhorn. Die 16-Jährige sei auf dem Heimweg vom Schützenfest Blanke gewesen, als die Tat am Sonntag gegen 01.25 Uhr geschah, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie fuhr auf ihrem Fahrrad vom Alemannia-Sportplatz einen Verbindungsweg durch ein kleines Waldstück zur Liegnitzer Straße. Ohne Licht soll sich ihr dann von hinten ein Fahrradfahrer genähert haben. Als er mit ihr auf gleicher Höhe war, stieß der Unbekannte die Jugendliche vom Fahrrad. Der Mann hielt an und ging wortlos auf das Mädchen zu. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert. „Das Mädchen konnte den Mann zur Seite stoßen und ohne ihr Fahrrad nach Hause flüchten“, sagte Polizeisprecher Achim van Remmerden. Es steht nicht fest, was der unbekannte Mann von dem Mädchen wollte. Detaillierte Täterbeschreibung Der Tatverdächtige soll mit einer schwarzen Hose, dunklen Schuhe und einem schwarzen Kapuzenpullover, der auf der Vorderseite einen weißen Schriftzug oder ein weißes Symbol hat, bekleidet gewesen sein. „Er hatte kurze, vermutlich blonde Haare, sehr helle, blasse Haut, helle Augen und hatte ein vernarbtes Gesicht und Akne im Wangenbereich“, beschreibt der Polizeisprecher den Mann. An der linken Gesichtshälfte hatte er ein Piercing und vermutlich ein Nasenpiercing in Form eines kleinen Ringes. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Tatverdächtige zuvor ebenfalls auf dem Blanke-Schützenfest gewesen ist. Wer Angaben zum Vorfall oder zum unbekannten Mann machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

