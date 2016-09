Ticker

Mann findet Neugeborenes neben Säuglingsskelett in Koffer

dpa Hannover. Ein lebendes Baby und das Skelett eines toten Säuglings hat ein Mann nach Behördenangaben in einem Koffer in Hannover entdeckt. Der 19-Jährige rief nach der grausigen Entdeckung die Polizei, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die 22 Jahre alte Lebensgefährtin und mutmaßliche Mutter der Kinder wurde an ihrem Arbeitsplatz festgenommen. Gegenüber den Beamten machte die junge Frau bislang keine Angaben. Das lebende weibliche Neugeborene kam in eine Klinik. Sein Zustand ist nach ersten Untersuchungen stabil.