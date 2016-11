Niedergrafschaft

Mann bei Unfall in Hoogstede schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich am Mittwochabend ein 29-jähriger Kradfahrer in Hoogstede zugezogen.

gn Hoogstede. Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Hauptstraße in Hoogstede wurde ein 29-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei fuhr der Mann die Hauptstraße von Esche in Richtung Ortsmitte entlang. Im Ort prallte der Mann hinten auf einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Opel Mokka und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. „Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war“, teilt die Polizei mit.