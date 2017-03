Region

Mann aus Haselünne vermisst

Die Polizei in Meppen sucht dringend nach Thomas Untiedt aus Haselünne. Er wird bereits seit Montag vermisst und braucht ärztliche Hilfe.

gn Haselünne. Thomas Untiedt aus Haselünne wird seit Montagmorgen vermisst und benötigt umgehend ärztliche Hilfe, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Der Mann ist 45 Jahre alt, 1,77 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat dunkelblondes, kurzes, leicht gelocktes Haar und ist mit einer grün/blauen Weste, einer braunen gepolsterten Winterjacke sowie einer grauen Mütze bekleidet.

Möglicherweise ist er mit dem Zug in Richtung Münster gefahren. Wer Thomas Untiedt gesehen hat, möge sich bitte umgehend bei der Polizei in Meppen Telefon 05931 9490 oder in Münster unter 0251 2750 oder jeder anderen Dienststelle melden.