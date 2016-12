Ticker

Mainz verabschiedet sich mit Heimsieg aus der Europa League

dpa Mainz. Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich mit einem Heimsieg aus der Europa League verabschiedet. Im sportlich bedeutungslosen letzten Spiel der Gruppe C besiegten die Rheinhessen am Abend FK Qäbälä aus Aserbaidschan mit 2:0. Mit neun Punkten schloss der Bundesligist die Gruppe als Dritter hinter dem RSC Anderlecht und AS St. Etienne ab.