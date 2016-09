Ticker

Mahnwache an der Fatih-Moschee in Dresden

dpa Dresden. Nach dem Sprengstoffanschlag auf die Fatih-Moschee in Dresden haben sich am Abend gut 100 Menschen zu einer Mahnwache eingefunden. Damit wollten sie ihre Solidarität mit Muslimen zum Ausdruck bringen. Bei dem Anschlag gestern war niemand verletzt worden. Die Ermittler gehen von einem fremdenfeindlichen Motiv aus. Ein weiterer Sprengsatz war am Kongresszentrum explodiert. Die Sicherheitsmaßnahmen in Dresden wurden verstärkt. Dort findet am Wochenende das Fest zum Tag der Deutschen Einheit statt.