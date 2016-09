Region

Maffay gibt „Dankeschön“-Konzert in Lingen

Peter Maffay und seine Band spielen am Sonnabend, 1. Oktober, ab 16.30 Uhr ein besonderes Konzert in der „Emsland-Arena“ in Lingen. Anlass sei ein „Dankeschön für die Gastfreundschaft“, heißt es in der Ankündigung.

Lingen. Peter Maffay nutzt die „Emsland-Arena“ zurzeit, wie berichtet, für Proben. Zum Abschluss lädt er seine Fans zu einem Konzert ein. Tickets sind ab Dienstagmorgen, 9 Uhr, an allen bekannten ProTicket-Vorverkaufsstellen, unter Telefon 0591 912950 sowie im GN-Ticketshop erhältlich.

