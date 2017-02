Grafschaft

Mängel-App für Nordhorn schnell möglich

Von Oliver Wunder

Bürger können in Schüttorf Schäden und Mängel im öffentlichen Raum per Smartphone an die Verwaltung melden. Für Nordhorn wird eine ähnliche Funktion gefordert. Technisch ist das einfach umzusetzen.

Nordhorn/Schüttorf. Die Schüttorfer nehmen die Möglichkeit Schlaglöcher, vermüllte Stellen oder defekte Straßenlaternen direkt per Handy an die Verwaltung zu melden gerne an, weiß Horst Deters von der Samtgemeindeverwaltung. Im Juni des vergangenen Jahres hatte die Samtgemeinde eine Stadt-App eingeführt, mit der Bürger auf Mängel hinweisen können. Wenn einem Bürger etwas auffällt, kann er in dem Programm ein Foto sowie die Standortdaten des Mangels hochladen und eine kurze Beschreibung verfassen. „Es ist ganz einfach“, sagt Horst Deters. Der Hinweis gehe dann direkt an den Bauhof, der sich um die Beseitigung kümmere. Nordhorn nutzt die gleiche App „Im Schnitt kommen so pro Monat rund zehn Meldungen zusammen“, sagt Hans Klokkers, Personalreferent des BVB-Verlags aus Nordhorn, der die App entwickelt hat. Hauptsächlich würden damit Lichtausfälle oder grobe Straßenschäden gemeldet. Falschmeldungen beziehungsweise missbräuchliche Benutzung komme so gut wie gar nicht vor. Da auch die Stadt Nordhorn eine Version dieser Stadt-App des BVB-Verlags nutze, sei es durchaus möglich, die Melde-Funktion zu nutzen. „Sie ist bereits vorhanden und muss noch aktiviert werden; das ist in zwei Minuten erledigt“, sagt Hans Klokkers. Die Stadtverwaltung müsse nur eine E-Mail-Adresse angeben, an die die Meldungen gehen sollen. Hintergrund: Die Initiative Pro Grafschaft (IPG) hat vor Kurzem Bürgermeister Thomas Berling (SPD) aufgefordert, ein Programm für Smartphones entwickeln zu lassen, mit der Mängel gemeldet werden können. Download: Die Schüttorf-App gibt es für Android-Geräte und Apple-Geräte. Auch die Version für Nordhorn gibt es für Android und iOS.

Artikel zum Thema IPG fordert Mängel-App für Nordhorn

Diesen Artikel bewerten weitersagen