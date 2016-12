Grafschaft

Luther-Drama unter freiem Himmel vorm Kloster

Vor rund 500 Jahren soll Martin Luther seine Thesen an das Kirchenportal der Schlosskirche in Wittenberg genagelt haben. Der Reformator steht im Sommer im Mittelpunkt einer Theateraufführung in Nordhorn.

Nordhorn. Das Leben des berühmten Reformators Martin Luther, sein öffentlicher Protest gegen den Ablasshandel der katholischen Kirche, seine revolutionären Äußerungen und sein kompromissloses Handeln stehen im Mittelpunkt einer Theaterinszenierung, die zum Abschluss des Lutherjahres in der Grafschaft Bentheim von der Theaterwerkstatt Nordhorn vor den Toren von Kloster Frenswegen gezeigt werden soll. „Es wird wohl mehr ein klassisches Drama werden“, meint Regisseur und Theaterwerkstattleiter Horst Gross.

Die Eckdaten für das Drehbuch stehen bereits fest. Gross will Luther nicht nur als „den starken Mann“ darstellen, als der er aufgrund der Kraft seiner Worte gesehen wird, er sei auch von Zerrissenheit geprägt gewesen, meint Gross. So habe Luther die Hexenverbrennung für den richtigen Weg gehalten, diese bösartigen Zauberinnen zu bekämpfen. Im Mittelpunkt sollen jedoch die reformerischen Aktivitäten Luthers stehen.

Gross wird den Blick um 500 Jahre zurück in die Geschichte und des Glaubens richten und findet mit Kloster Frenswegen dafür eine besondere Kulisse. Als er vor einigen Monaten die Idee der evangelisch-lutherischen Moderatorin im Kloster, Pastorin Christa Olearius, und der Geschäftsführerin der Kloster-Stiftung, Birgit Veddeler, vorgetragen habe, sei sein Vorschlag offen angenommen werden. In der Ökumenischen Begegnungsstätte Kloster Frenswegen ist die offene Diskussionskultur erwünscht. Martin Luthers Gedanken sind dort mehr als einmal thematisiert worden.

Horst Gross will sich dem Komplex maßvoll nähern. „Es soll keine weite Bühne werden, wie im Freilichttheater üblich“, so Gross. Er denke mehr an einen begrenzten Bühnenraum und auch nur an ein Ensemble von rund 20 Darstellern in Doppelbesetzung. Mittels Videoprojektionen soll die Zeitgeschichte ganz nah an die Inszenierung gerückt werden.

Premiere der Aufführung wird der 22. Juli 2017 sein. Insgesamt soll das Stück vier Wochen lang jeweils zweimal am Wochenende zu sehen sein. Falls die Witterung nicht mitspielt, will Gross die Aufführung so konzipieren, dass sie auch oder sogar zusätzlich in eine oder mehrere Grafschafter Kirchen verlegt werden kann. „Es wäre schön, wenn die Gemeinden dafür ihre Kirchentore öffnen würden“, so Gross hoffnungsvoll.