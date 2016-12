Ticker

Luftfahrtverband: Immer mehr Passagiere randalieren an Bord

dpa Genf. Sie beschimpfen ihre Mitreisenden, prügeln sich, schreien das Kabinenpersonal an oder befolgen dessen Anweisungen nicht: Immer mehr Passagiere verhalten sich im Flugzeug schlicht daneben, wie der Internationale Luftfahrtverband mitteilte. „Es ist zu einem großen Problem geworden“, sagte IATA-Vertreter Paul Steele in Genf. Die Lobby-Organisation fordert Regierungen auf, die Unruhestifter zu bestrafen. Zwischen 2007 und 2015 gab es mehr als 49 000 solcher Zwischenfälle an Bord. Elf Prozent der Querulanten seien gewalttätig geworden.