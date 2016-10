Grafschaft

Luftbilder: In der Dämmerung über die Grafschaft

Bild 1 / 7 Wie ein riesiges Luftkissenboot auf der Vechte sieht Nordhorns Kirmesgelände samt Riesenrad aus der Luft aus. Foto: Jens-Hendrik Mülstegen

Nordhorns Kirmesgelände aus Richtung Vechtesee fotografiert. Foto: Jens-Hendrik Mülstegen

Blick auf Nordhorn mit dem Ring-Center sowie – im Hintergrund – dem Vechtesee. Foto: Jens-Hendrik Mülstegen

Die Nordhorner Innenstadt auf der Vechteinsel am Abend. Foto: Jens-Hendrik Mülstegen

Gerne fliegt der Grafschafter auch über seinen Heimatort Veldhausen. Foto: Jens-Hendrik Mülstegen

Gerne fliegt der Grafschafter auch über seinen Heimatort Veldhausen. Foto: Jens-Hendrik Mülstegen

In der Dämmerung am Himmel über Veldhausen. Foto: Jens-Hendrik Mülstegen

Von Steffen Burkert

Wenn Jens-Hendrik Mülstegen in die Luft geht, landet er manch tolles Foto. In diesen Tagen ist er besonders gerne in der Dämmerung unterwegs. Hier einige Luftaufnahmen von ihm aus Nordhorn und Veldhausen.

Veldhausen. Von Beruf ist Jens-Hendrik Mülstegen aus Veldhausen Technischer Zeichner. In seiner Freizeit geht der 32-Jährige aber gerne in die Luft. Und nachdem er auf dem Flugplatz in Klausheide gestartet ist, zückt er gelegentlich die Kamera, um seine Heimat von oben abzulichten. Zu sehen sind diese Bilder dann beispielsweise auf Facebook bei der Vereinigung Aktiver Piloten – oder auch, mit seiner Zustimmung, hier auf GN-Online. Ein besonderer Hingucker sind seine aktuellen Aufnahmen von der Nordhorner Kirmes.

Artikel zum Thema Dem Himmel in der Grafschaft so nah

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen