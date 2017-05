Lokalsport

Linkshänder Philipp Vorlicek verstärkt die HSG

Die HSG Nordhorn-Lingen hat den lange gesuchten zweiten Linkshänder für den Rückraum in der 3. Liga gefunden. Der 22-Jährige kommt vom TBV Lemgo II zum Handball-Zweitligisten und erhält dort einen Vertrag bis 2019.

Video Neuzugang für die HSG Nordhorn-Lingen Nach etlichen Vertragsverlängerungen gibt es nun auch ein neues Gesicht im Zwei-Städte-Team. Wer der Neue ist seht ihr im Video!



Nordhorn. Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen hat den schon lange gesuchten zweiten Linkshänder für den Rückraum in Ostwestfalen gefunden: Von der zweiten Mannschaft des Bundesligisten TBV Lemgo kommt der 22 Jahre alte Philipp Vorlicek zur neuen Saison zur HSG. Für Trainer Heiner Bültmann passt der Rückraumspieler, der in der abgelaufenen Saison 141 Tore warf und damit einer der besten Feldtorschützen der 3. Liga West war, ziemlich genau ins geforderte Profil für den rechten Rückraum: „Jung, talentiert, deutsch, Linkshänder und viel Power“, zählt er auf und sagt: „Philipp muss sich natürlich noch in allen Bereichen entwickeln, aber ich bin optimistisch, dass er uns früh helfen kann.“ Für Geschäftsführer Gerard Blömers ist die am Donnerstag bekannt gegebene Verpflichtung von Vorlicek, der künftig neben Kapitän Nicky Verjans der zweite Linkshänder im Rückraum sein wird, ein „wichtiges Ereignis“ für die HSG, auch im Hinblick auf die nächsten Jahre: „Mit ihm wird unser Kader ausgeglichener und stabiler.“

Vorlicek stammt aus dem westfälischen Ahlen, wo er beim heimischen ASV die 2. Liga als Junge auf der Tribüne kennenlernte. „Seitdem weiß ich, dass ich da auch spielten möchte. Jetzt habe ich es geschafft“, sagt er. Bereits im Alter von 15 Jahren wechselte Vorlicek in die Jugend des TBV Lemgo, für den er zuletzt drei Jahre in der 3. Liga spielte. Parallel dazu schloss er gerade erst eine Ausbildung zum Landwirtschaftlich-technischen Assistenten ab, geplant ist ein Studium. Aber erst einmal will er sich in Nordhorn voll auf Handball konzentrieren – zumal der Wechsel zur HSG für ihn ein großer Schritt ist. „Ich habe das HSG-Spiel in Lingen gegen Wilhelmshaven gesehen vor 3000 Zuschauern. So viele Besucher hatten wir in Lemgo in zwei Jahren nicht. Das ist schon eine coole Sache“, verdeutlicht der Linkshänder einen Unterschied zwischen einem Top-Klub der 2. Liga und einem Reserveteam in einer Spielklasse darunter.

Bültmann hat das Rückraum-Talent schon lange im Blick

Der 1,92 Meter große und rund 100 Kilogramm schwere Vorlicek bringt allerdings beste Voraussetzungen für die zweithöchste Spielklasse mit, findet Heiner Bültmann: „Er hat ordentlich Masse und Kraft, ist zweikampfstark, furchtlos und geht hart in die Abwehr. Und er hat ein gutes Spielverständnis.“ Der Nordhorner Coach hatte das Rückraum-Talent schon vor einem Jahr im Blick – und die Entwicklung des Spielers seitdem genau beobachtet. Im Februar hatte Vorlicek zudem einmal bei der HSG mittrainiert – und beide Seiten hatten einen guten Eindruck voneinander gewonnen.

Jens Wiese, Bobby Schagen oder auch Lutz Heiny – die HSG hat viele gute Erfahrungen gemacht mit Spielern, die sie aus der dritten Liga geholt hat. „Das sind Beispiele dafür, dass Drittligaspieler auch eine Liga höher schnell und gut funktionieren können“, sagt Bültmann. Der auslaufende Vertrag mit Heiny soll verlängert werden, daneben haben aus dem aktuellen Kader auch Frank Schumann und Jürgen Rooba noch keinen Kontrakt für die neue Spielzeit.

Unterdessen gaben die HSG und Siegfried Loeks, Geschäftsführer der „Altendorfer Baugesellschaft“, in deren Räumen die Spielerpräsentation stattfand, bekannt, dass die Firma mindestens bis 2019 Haupt- und Trikotsponsor des Handball-Zweitligisten bleibt. „Das ist eine weitere sehr gute Nachricht für uns“, sagte HSG-Geschäftsführer Blömers, „wir können zwei weitere Jahre mit unserem Partner planen.“