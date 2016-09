Region

Lingen: Diebstahl auf Kraftklub-Konzert aufgeklärt

Die Polizei in Leipzig hat am Samstag drei rumänische Staatsangehörige festgenommen. Die Männer sollen deutschlandweit auf zahlreichen Konzerten unterschiedlicher Bands gezielt Smartphones gestohlen haben.

gn Lingen. Die Tätergruppe war laut Polizei auch für 41 Handydiebstähle in Lingen verantwortlich. „Am 23. Januar dieses Jahres hatten sie entsprechend auf einem Konzert der Band Kraftklub in der Emslandarena in Lingen zugeschlagen“, schreibt die Polizei. Die Veranstaltung wurde seinerzeit von 4400 Zuschauern besucht. Zu vergleichbaren Vorfällen ist es bei weiteren Konzerten in Mannheim, Zwickau, Bielefeld, Leipzig, Düsseldorf, Wacken und München gekommen. „Die rumänischen Täter beschränkten sich dabei jedoch nicht ausschließlich auf Konzerte in Deutschland. Auch aus anderen europäischen Städten sind vergleichbare Fälle bekannt“, so die Polizei weiter.

Der zuständige Ermittler des Kriminaldienstes aus Lingen stand in engem Kontakt zu seinen Kollegen in den anderen Bundesländern. Der professionellen Zusammenarbeit sei es zu verdanken, dass Beamte aus Leipzig nun erfolgreich waren. Die drei Männer wurden unmittelbar nach dem Besuch des Highfield-Festivals in Leipzig festgenommen. Sie hatten insgesamt 20 Smartphones in einem Rucksack bei sich. Die Tatverdächtigen wurden einem Richter vorgeführt und sind nun in Untersuchungshaft. „Da sie lediglich als Teil einer von Rumänien aus agierenden Tätergruppe gelten, dauern die Ermittlungen an“, heißt es von der Polizei abschließend.