Lieferungen aus Lingen an „Pannenreaktor“

Die Brennelementefabrik in Lingen beliefert das belgische Pannen-Atomkraftwerk Tihange 2. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hatte Belgien zuvor aufgefordert, die Meiler in der Nähe zu Aachen vom Netz zu nehmen.

df/lni Lingen. Wenn 2022 die letzten Kernkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen, dürfen zwei Atomfabriken trotz des Atomausstiegs weiter produzieren: die Brennelementefabrik in Lingen und die Urananreicherung in Gronau. Die Bundesregierung will prüfen lassen, inwieweit sich die Anlagen trotz gültiger Betriebsgenehmigungen schließen lassen.

Auf Anfrage des Linken-Bundestagsabgeordneten Hubertus Zdebel teilte das Bundesumweltministerium jetzt mit, dass ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben werden soll. Es gehe darum, die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine rechtssichere Stilllegung zu untersuchen, sagte eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage.

Kritik aus NRW

Am Dienstag hatte die Debatte um die Nuklearanlagen neu Fahrt aufgenommen: Der WDR hatte berichtet, dass Ausfuhren von Brennelementen aus Lingen an das Atomkraftwerk Tihange in Belgien genehmigt worden sind. Die Anlage hat den Ruf eines „Pannenreaktors“. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hatte Belgien zuvor aufgefordert, die Meiler in der Nähe zu Aachen vom Netz zu nehmen.

Nordrhein-Westfalens Umweltminister Johannes Remmel (Grüne) kritisierte: „Wortreich wird die Forderung nach Abschaltung der belgischen Bröckelreaktoren unterstützt, aber gleichzeitig genehmigt sie Atomlieferungen, ausgerechnet zu dem umstrittenen belgischen Reaktor Tihange 2.“ Es gebe gut begründete Rechtsauffassungen, wonach die Lieferung von Brennelementen ins Ausland verboten werden könne, wenn die Sicherheit nicht ausreichend nachgewiesen sei, meint Remmel.

Klagen in Belgien

Das Umweltministerium in Berlin kommt unter Verweis auf gesetzliche Bestimmungen zu einem anderen Schluss: „Es kommt vor, dass die Rechtslage nicht alles zulässt, was man politisch für wünschenswert und richtig hält“, sagte eine Sprecherin. Die Städteregion Aachen und andere Gemeinden aus dem Grenzgebiet klagen in Belgien gegen den Betrieb von Tihange 2. Unabhängig von der Debatte um die Brennelemente-Lieferungen beschloss die NRW-Landesregierung am Dienstag, dieser Klage beizutreten.

Bis der Bundesregierung ein Gutachten zur Schließung der Anlagen vorliegt, kann es indes noch dauern. „Die Erarbeitung des Gutachtens ist sehr umfangreich und wird sich einige Monate hinziehen“, so eine Sprecherin. Erste Ergebnisse werde es im Mai geben.