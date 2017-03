Niedergrafschaft

Liberianer informiert über Globalisierungsprobleme

Die Landwirtschaft in der Grafschaft und in Westafrika hat mit der Marktmacht großer Unternehmen zu kämpfen. Das wurde bei einer Diskussion auf dem Hof Scholten-Meilink in Hoogstede deutlich.

Hoogstede. Zu einem Informationsaustausch weilte am Dienstag Reverend Tolbert Jallah, ordinierter Theologe der lutherischen Kirche Liberias und Generalsekretär der Fellowship of Christian Councils and Churches in West Africa (FECCIWA), auf Einladung der lutherischen Landeskirche Hannover in der Grafschaft. Nachmittags besuchte er zusammen mit Uwe Becker, dem Beauftragten von „Brot für die Welt“ in der lutherischen Landeskirche, den Hof von Gisela und Wiljan Scholten-Meilink in Hoogstede.

Wiljan Meilink erläuterte dem Gast aus Westafrika die Entwicklung des Hofes aus kleinsten Anfängen zu einem modernen Milchviehbetrieb mit heute 170 Kühen. Außerdem halten Meilinks Mastschweine und bauen Stärkekartoffeln an. In den Gesprächen während der Hofführung wurde deutlich, mit welchen Problemen die Landwirte hüben wie drüben zu kämpfen haben. Meilink führte aus, dass die Milchviehbetriebe sich ihr Einkommen über die Menge zu erwirtschaften versuchten. Dabei seien die im Moment gezahlten 32 Cent für einen Liter Milch das Minimum, um auch Reparaturen erledigen und Rücklagen bilden zu können.

Video Globalisierung im Kuhstall Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Als Botschafter von „Brot für die Welt“ ist Tolbert Jallah aus Liberia in die Grafschaft gekommen, um sich in Hoogstede einen landwirtschaftlichen Betrieb anzusehen. Die Milchproduktion in Deutschland wirkt sich auch in Westafrika aus.

Er bemängelte, dass sich die Politik den Herausforderungen für die Landwirte oft nicht bewusst sei und zudem viele Politiker – die „Entscheider“ – nicht in der Landwirtschaft tätig seien. „Der Landwirt steht mit dem Rücken an der Wand“, meinte Meilink, denn „90 Prozent der Lebensmittel werden dominiert von vier großen Firmen, die eine enorme Macht haben“, und das sei das Problem.

Vor ähnlichen Problemen stünden die westafrikanischen Bauern, meinte Tolbert Jallah. Große internationale Firmen „bringen die Supermärkte ins Land und drängen die Bauern an den Rand“. So habe die Einfuhr von Milchpulver – ein Prozent der Milchproduktion in der EU – verheerende Folgen für die westafrikanischen Länder. Hier setzt sich FECCIWA als Partnerorganisation von „Brot für die Welt“ gegen schädliche wirtschaftliche Vereinbarungen ein und drängt auf eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine nachhaltige einheimische Landwirtschaft.

Auch Uwe Becker mahnte: „Importe sind destruktiv. Afrika könnte ganz auf Importe verzichten.“ Das Hilfsargument der Bauernverbände und anderer Organisationen „Wir müssen den Hunger bekämpfen“ sei völlig fehl am Platze. Becker bezeichnete Jallah als die „Stimme der westafrikanischen Bauern“, der sich nach seiner Rückkehr noch intensiver um die Situation seiner Landsleute kümmern werde. Becker plädierte für das Genossenschaftswesen in Deutschland und ermutigte die Landwirte, über Alternativen nachzudenken und „gemeinsam mit dem Verbraucher etwas hinzukriegen. Überlassen Sie die Entscheidungen nicht allein den Verbandsfunktionären“. Er appellierte eindringlich: „Wenn Sie etwas tun wollen, dann unterstützen Sie ,Brot für die Welt‘ und ,Miserior‘. Denn jeder, der in West-Afrika eine Perspektive sieht, ist ein Mensch weniger, der im Mittelmeer ertrinkt.“

Am Abend berichteten Tolbert Jallah und Uwe Becker in einer öffentlichen Veranstaltung in Nordhorn über den „Export von europäischen Milchprodukten nach Westafrika – Beitrag zur Bekämpfung des Hungers oder Existenzgefährdung afrikanischer Milchbauern“.