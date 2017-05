Lokalsport

Letztes Heimspiel unter Trainer Heiner Lötgering

Die Schüttorfer Oberliga-Handballerinnen empfangen am Sonnabend den Elsflether TB. Anschließend gibt es beim FC 09 eine interne Mannschaftsfeier.

his Schüttorf. Das letzte Heimspiel dieser Oberligasaison bestreiten die Handballerinnen des FC Schüttorf 09 am Sonnabend (17.30 Uhr, Jahnhalle) gegen den Elsflether TB. Mit 22:26 Punkten haben die Gäste als Tabellenneunter aktuell drei Punkte mehr auf ihrem Konto als der FC 09. Diesen Vorsprung wollen die Obergrafschafterinnen, die das bessere Torverhältnis aufweisen, in den letzten beiden Saisonspielen möglichst noch wettmachen. „Wir haben uns für den Saisonendspurt noch zwei Ziele gesetzt“, sagt Trainer Heiner Lötgering. Zum einen wollen die Gastgeberinnen die 20-Punkte-Marke knacken, zum anderen noch auf einen einstelligen Tabellenplatz springen. „Das wäre das i-Tüpfelchen auf eine überragende Saison“, sagt der 09-Coach, für den die morgige Partie eine besondere ist. Denn Lötgering, der nach der Saison seinen Trainerposten an Alfred Korthaneberg übergibt, wird zum letzten Mal in einem Heimspiel auf der Bank sitzen. Deshalb ist unabhängig vom Ausgang der Begegnung nach der Partie eine interne Mannschaftsfeier geplant. Richtig gefeiert wird in der 09-Handballabteilung dann in der kommenden Woche. Nach dem Saisonfinale bei der HSG Wilhelmshaven laden Vorstand und Förderverein zu einer „Schwarz-weißen Husarennacht“ in die Schützenhalle in Suddendorf ein.

Viel zu feiern hat das Oberligateam auf jeden Fall, dem als Tabellenzweiter der Landesliga nur wenige einen so souveränen Klassenverbleib zugetraut hatten. „Die Mannschaft hat super mitgezogen und sich toll entwickelt“, freut sich Lötgering. Die vierwöchige Osterpause konnten die Schüttorferinnen so ganz entspannt angehen. In den letzten zwei Wochen wurde die Intensität aber wieder erhöht. Um wieder in den Rhythmus zu finden, bestritt das Team auch zwei Freundschaftsspiele gegen die SG Neuenhaus/Uelsen und Vorwärts Wettringen. Gegen Elsfleth muss sich der FC 09 allerdings noch einmal umstellen. ETB-Haupttorschützin Jennifer Adami fehlt verletzungsbedingt. „Wir hatten uns im Training schon auf sie eingestellt. Jetzt werden wir die Taktik umstellen“, blickt Lötgering voraus.