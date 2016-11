Lokalsport

Letztes Heimspiel für Nordhorner Trainer-Duo

Der SV Eintracht TV empfängt den Bezirksliga-Spitzenreiter BW Papenburg (14 Uhr, Eintracht-Stadion). Die Nordhorner Bezirksliga-Fußballer wollen an das Tabellenmittelfeld heranrücken.

db Nordhorn. Ein Abschied steht beim Fußball-Bezirksligisten SV Eintracht TV Nordhorn im Winter an. Dann übergibt das aus Deniz Baysoy und Herion Novaku bestehende Trainerteam die Verantwortung an Zoran Milosevic. Am kommenden Sonntag findet nun um 14 Uhr der letzte Auftritt des Duos am heimischen Heideweg statt – und mit dem Spitzenreiter Blau-Weiß Papenburg kommt ein namhafter Gegner zu diesem Anlass.

„Es ist das letzte Heimspiel“, sagt Baysoy nachdenklich, doch eine besondere Bedeutung will er dem Ganzen nicht zuschreiben. „Wichtig für uns ist, dass wir in den letzten beiden Spielen des Jahres noch etwas holen“, sagt er. Dabei dürfte die Aufgabe am Sonntag deutlicher schwieriger werden als die Partie beim Tabellenletzten in Wietmarschen, die danach noch folgt. „Wenn wir unsere Leistung gegen Papenburg abrufen, müssen wir aber keine Angst haben“, stellt er klar. Die Emsländer verloren zuletzt mit 0:1 gegen Dörpen und bewiesen, dass sie nicht unschlagbar sind.

Um gegen den Spitzenreiter für eine Überraschung zu sorgen, ist Baysoy jedoch klar, was passieren muss: „Wir müssen so spielen wie in den letzten Spielen, dann bin ich zuversichtlich. Und wir müssen auf die Standards von Papenburg aufpassen“, sagt er. Bei der 0:3-Niederlage im Hinspiel waren es genau diese Standardsituationen, die die Nordhorner nicht gut verteidigten. „Im Moment lassen wir aus dem Spiel heraus nur wenig zu, aber das mit den Standards ist seit Monaten ein Problem bei uns“, bekennt Baysoy.

Vier Punkte Vorsprung haben die Nordhorner aktuell nur auf einen Abstiegsrang – und Laxten, das auf diesem Platz liegt, könnte mit dem Einspruch gegen die Spielwertung des Duells in Spelle noch drei weitere Zähler hinzubekommen, sodass die Emsländer bis auf einen Punkt an Eintracht heranrücken würden. Nach unten schauen will Baysoy allerdings nicht mehr: „Es sind nur drei Punkte bis zum siebten Platz“, verweist er auf das momentan breite Tabellenmittelfeld, das die Nordhorner mit ihrem Jahres-Endspurt noch erreichen möchten. „Wenn wir noch etwas holen, dann sieht es auch nicht mehr so schlimm aus“, will er einen versöhnlichen Abschluss schaffen – und dann das Team zufrieden an seinen Nachfolger übergeben.