Obergrafschaft

Leerstehendes Wohnhaus in Schüttorf angezündet

Bild 1 / 2 Zu einem Brand am Holmers Kamp in Schüttorf rückten am Montagabend etwa 50 Feuerwehrkameraden aus. Der Brandort liegt ziemlich auf der Grenze der beiden Einsatzgebiete. Foto: Werner Westdörp

Der Dachstuhl brannte unter anderem aus. Die Drehleiter kam zum Einsatz (hinten im Bild). Foto: Werner Westdörp

Von Frauke Schulte-Sutrum und Steffen Burkert

Der Brand eines unbewohnten Einfamilienhauses an der Samernschen Straße in Schüttorf am Montagabend ist vorsätzlich gelegt worden. Davon geht die Polizei inzwischen aus. Bei dem Feuer war niemand verletzt worden.

Schüttorf. Einsatz für die Feuerwehren Ohne und Schüttorf am Montagabend: Die Kameraden wurden gegen 18.15 Uhr zu einem Brand an der Samernschen Straße, Ecke Holmers Kamp, in Schüttorf gerufen. Hier brannte ein unbewohntes Einfamilienhaus, das nach GN-Informationen der Firma Kortmann Beton gehört. Video Leerstehendes Haus in Flammen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Schüttorf: Am Abend ist ein Abrisshaus niedergebrannt, zwei Feuerwehren waren mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das alte Einfamilienhaus brannte komplett nieder. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Wer das Haus angezündet hat, ist noch unklar. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Schüttorf und Ohne waren mit 45 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnten das Feuer schnell löschen.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen