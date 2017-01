Obergrafschaft

LED-Beleuchtung für Bad Bentheimer Straßen

Die Pilzleuchten haben ausgedient: Statt ihrer spenden nun LED-Leuchten Licht in Bentheim und Gildehaus.

ce Gildehaus. Es ist eine Arbeit von nur ein paar Minuten: Alte Leuchte auf dem Mast der Straßenlaterne abmontieren, neues Kabel nach unten durchrutschen lassen, neuen Leuchtkopf anschrauben und das ganze anschließen. So arbeiten sich seit Anfang der Woche Mitarbeiter der Firma Rohrleitungsbau Münster aus Dortmund durch Gildehaus. Sie installieren neue LED-Leuchten, insgesamt 1216 Lampen dieser Art sollen bis Ende Februar im gesamten Stadtgebiet leuchten. Viele der alten Pilzleuchten, ab 1965 in der Stadt aufgebaut, haben damit ausgedient und werden von den im Bentheimer Bauamt „Krokodil“ genannten LED-Lampen ersetzt.

Erst sollten es 900 Lampen sein, deren Köpfe ausgetauscht werden. Dass es nun über 300 mehr sind, ist laut Britta Kwakkel vom Bentheimer Bauamt der günstigen Ausschreibung zu verdanken. Die meisten LEDs leuchten mit warmweißem Licht von 4000 Kelvin. Damit spenden sie genauso viel Helligkeit wie die Pilzleuchten vorher. „Es fühlt sich anders an, aber auf dem Boden kommt die gleiche Beleuchtungsstärke an“, sagte Britta Kwakkel, das sei im Vorfeld getestet worden.

Es werden aber LED-Leuchten mit geringerer Stärke installiert. In den Dorfkern von Gildehaus sowie in die historische Innenstadt von Bad Bentheim kommen insgesamt 163 Lampen mit 2700 Kelvin – sie spenden ein sehr warmes Licht. „Das ist eine Maßanfertigung für uns. So passt die Beleuchtung sehr gut zum Umfeld“, erläuterte Britta Kwakkel.

Rund 420.000 Euro kostet der Austausch der Lampen. Knapp 118.000 Euro kommen als Förderung vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Es werden aber auch 60 neue Straßenlampen installiert. „Wir haben uns bemüht, die dunklen Ecken in den Straßen nun auch auszuleuchten“, sagte Britta Kwakkel. Nach der Umrüstung sind mehr als 40 Prozent der Straßenbeleuchtung in Bad Bentheim mit LED ausgestattet.

Auch den Haushalt soll die Investition auf lange Sicht erleichtern. „Das ist ein wichtiger Beitrag zur Haushaltskonsolidierung“, meinte Bürgermeister Dr. Volker Pannen. Die neuen Leuchten brauchen 90 Prozent weniger Strom. Die Verwaltung rechnet mit einer Einsparung pro Jahr von 60.000 Euro. Diese Summe ergibt sich nicht nur aus den Energiekosten, sondern auch der Unterhalt der neuen Lampen soll günstiger sein: „Bei den LEDs müssen wir nach 20 Jahren ran, die anderen Leuchtmittel mussten nach drei bis vier Jahren ausgetauscht werden“, sagte Britta Kwakkel.