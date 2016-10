Nordhorn

„Lebensträume“: Eigenes Zuhause großes Thema

Drei Tage dreht sich auf der Messe „Lebens(t)räume“ in Nordhorn alles ums Bauen, Wohnen und Leben. Die 17. Grafschafter Messe läuft vom 4. bis 6. November im „Kulturzentrum Alte Weberei“. Der Eintritt ist frei.

Nordhorn. Thomas Witte vom Messe-Veranstalter „Zengamedia“ aus Nordhorn und sein Team wollen wieder auf ihr bewährtes Erfolgsrezept „Kontinuität und stetiger Ausbau“ setzen. „Bauen, Wohnen und Leben – das sind Themen, die immer aktuell sind. Gleichzeitig steigen die Ansprüche von Besuchern und Ausstellern“, berichtet Thomas Witte.

An allen drei Messetagen werden wieder viele Besucher aus der gesamten Region erwartet – auch aus dem Landkreis Emsland, dem Münsterland und den benachbarten Niederlanden kommen interessierte Besucher. Mehr als 50 Aussteller wollen wieder spannende, kreative und vor allem aktuelle Trends für die eigenen vier Wände präsentieren.

„Denn eine Sache ist auch nach all diesen Jahren sicher“, weiß Thomas Witte: „Das eigene Zuhause ist ein großes Thema, der Bedarf nach neuen Ideen, Anregungen und Beratungen ist weiterhin ungebrochen. Die Aussteller auf der ,Lebens(t)räume 2016‘ bieten das volle Paket!“

Rahmenprogramm: Wie in jedem Jahr treffen die Besucher der Bau- und Wohnmesse zudem wieder auf ein buntes Rahmenprogramm. Kostenlose Fachvorträge von erfahrenen Experten sollen darin ausgewählte Schwerpunkte der Messe vertiefen.

Eine Anmeldung für die Vorträge ist nicht nötig, die einzelnen Termine und Themen sind im Internet unter www.lebenstraeume-grafschaft.de/messeprogramm einsehbar. Pünktliches Erscheinen ist jedoch empfohlen, denn die Fachvorträge sind meistens sehr gut besucht und voll besetzt.

Themen der Fachvorträge, die am Sonnabend und Sonntag laufen, sind diesmal:

„Geldanlage in Immobilien? Aktuelle Trends und Chancen am Immobilienmarkt in der Grafschaft Bentheim“,

„Internetversorgung im ländlichen Raum am Beispiel der Grafschaft Bentheim“,

„Welches Effizienzhaus ist das richtige für mich? Erfahrungen aus dem Wohnen in einem Effizienzhaus 40+“,

„Aktuelle Entwicklungen auf dem Grafschafter Grundstücksmarkt“,

„Wie verkaufe ich mein Haus am besten privat?“,

„Sicheres Wohnen mit Tipps und Ratschlägen“.

Unterhaltung: Auch an die kleinen Besucher wird gedacht: Das Kinderland steht diesmal unter dem Motto „Lichterfest“. Hier kann der Nachwuchs unter Aufsicht die Zeit verbringen, während sich die Eltern auf der Messe informieren. Auf den Gängen sorgt ein „Walkact“ für gute Laune bei den Messebesuchern. Zudem hat das Messecafé an allen drei Tagen geöffnet und bietet den Besuchern unter anderem Kaffee und eine Kuchenauswahl.

Die Öffnungszeiten sind:

Freitag, 4. November, 14 bis 18 Uhr;

Sonnabend, 5. November, 10 bis 18 Uhr;

Sonntag, 6. November, 10 bis 18 Uhr.

Bürgermeister Thomas Berling erinnert in seinem Grußwort daran, dass die Stadt Nordhorn seit vielen Jahren die erfolgreiche Messe der Agentur „Zengamedia“ unterstützt: „Und das aus gutem Grund, denn es ist die größte Immobilien- und Baumesse der Region und ein wichtiger Faktor für die hohe Lebens- und Wohnqualität in Nordhorn und Umgebung. Die Themen der Messe sprechen ein besonders breites Publikum an: Bauen, Wohnen und Leben – diese drei Bereiche spielen für jeden von uns eine wichtige Rolle. Die Messe bietet kompakte Fachinformationen für Eigenheimbesitzer, Vermieter und Mieter. Aber auch Bauherren, Gewerbebetriebe und Dienstleister finden vielfältige Angebote unter einem Dach.“

Aus Sicht Berlings überzeugt die Messe darüber hinaus mit einer konstant hohen Qualität. „Kompetente Fachleute präsentieren an den Ständen aktuelle, innovative Entwicklungen und Konzepte.“ Das „Kultur- und Tourismuszentrum Alte Weberei“ habe sich in all den Jahren als bewährter, zentrumsnahe Messestandort erwiesen und biete dabei die idealen Räumlichkeiten für die Messe.

Ein weiterer Erfolgsfaktor sei die gute Vorbereitung und Organisation der Messe durch den Veranstalter. Berling ist sicher: „Die Aussteller, die Kooperationspartner und das Publikum können sich auf eine reibungslose und erfolgreiche Zusammenarbeit verlassen.“

Weitere Informationen über die Messe, Vorträge, Termine und Themen gibt es unter www.lebenstraeume-grafschaft.de/messeprogramm.

Auf Facebook gibt es auf www.facebook.com/grafschaftermessen ebenfalls alle aktuellen Meldungen.