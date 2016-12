Niedergrafschaft

Lebensmittelspenden gesucht

Das Diakonische Werk ruft zum siebten Mal unter dem Motto „Zwei kaufen – eins schenken“ zu Lebensmittelspenden auf. Die Aktion läuft über den „Brotkorb“ in Neuenhaus.

gn Neuenhaus. Für Menschen mit schmalem Geldbeutel ist das Weihnachtsfest eine Herausforderung. Besonders für Familien, die regelmäßig die Lebensmittelausgabe des reformierten Diakonischen Werkes Grafschaft Bentheim „Brotkorb“ in Neuenhaus besuchen, sind die finanziellen Möglichkeiten begrenzt. Deshalb ruft das Diakonische Werk zum siebten Mal unter dem Motto „Zwei kaufen – eins schenken“ zu Lebensmittelspenden auf.

In den K+K-Märkten in Wietmarschen, Neuenhaus, Uelsen und Veldhausen sowie dem Combi in Uelsen werden am Freitag, 9. Dezember, ehrenamtliche Helfer auf den „Brotkorb“ aufmerksam machen und die Kunden bitten, einen Artikel doppelt zu kaufen um ihn in den bereitgestellten Einkaufswagen zu legen und für die Weihnachtsausgabe im Brotkorb zu spenden. Besonders gefragt sind haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Zucker, Konserven.

Inzwischen gibt es einige Familien, die diese Aktion bewusst als Einkaufstag mit den Kindern gestalten, um ganz gezielt für den Brotkorb einzukaufen. „ Es ist immer wieder eine Freude zu sehen, wie sich die Kinder Gedanken um die Spende machen, die sie dann in den bereitgestellten Wagen legen“, berichtet Winfried Winkler vom Neuenhauser Brotkorb. Schon zum siebten Mal stehen die ehrenamtlichen Helfer in den Supermärkten bereit und hoffen auf gute Gespräche und ebenso gut gefüllte Körbe.

Dini Evers lobt den Einsatz: „Die ehrenamtlichen Helfer im Brotkorb sind wirklich hoch motiviert und ich hoffe, dass die Kunden der Supermärkte uns auch in diesem Jahr wieder unterstützen und wir eine schöne Weihnachtsausgabe gestalten können.“