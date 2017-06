Lokalsport

Laura Broekstra spielt wieder für den SC Union

Die Emlichheimer Mittelblockerin kehrt nach Auslandsaufenthalt zum Volleyball-Zweitligisten zurück. Darüber hinaus suchen die Emlichheimer noch eine gestandene Nachfolgerin für Zuspielerin Jolanta Kelner.“

Emlichheim. Volleyball-Zweitligist SC Union Emlichheim kann in der neuen Saison wieder mit Laura Broekstra planen. Die Mittelblockerin kehrt nach einem einjährigen Auslandsaufenthalt zum SCU zurück und wird damit praktisch zur Nachfolgerin ihrer Nachfolgerin. Hintergrund: Ina Gosen, die nach dem Abschied von Broekstra in die Stammformation gerückt war, verabschiedet sich nun ihrerseits ins Ausland. „Laura ist hoch motiviert und freut sich darauf, in der ersten Mannschaft anzugreifen“, sagt Manager Heino Konjer. Trainer Michael Lehmann ist gespannt darauf, wie sich die 20-Jährige nach ihrer Rückkehr präsentiert. Der Coach weiß aber: „Sie hat wenig bis gar kein Volleyball gespielt.“ Lehmann charakterisiert die Mittelblockerin als „athletischen Typ“ und sah bei ihr beim Abschied vor einem Jahr noch viel Potenzial.

In der Mitte wird Broekstra in der kommenden Saison mit Evann Slaughter agieren. „Sie ist zurzeit bei ihrer Familie, kommt aber zurück nach Emlichheim“, sagt Konjer – und fügt hinzu: „Evann fühlt sich pudelwohl hier. Sie war sowohl als Spielerin und auch als Jugendtrainerin mit viel Energie bei der Sache.“ Die US-Amerikanerin hat sich in ihrer ersten Saison beim SC Union beständig gesteigert und war nach Aussage von Coach Lehmann auch mit ihrer Ausstrahlung ein wichtiger Faktor für die Mannschaft: „Evann Slaughter ist ein Energiebündel. Sie bringt sehr gute Stimmung ins Team und ist immer positiv.“

Die gute Stimmung im Team sehen die Verantwortlichen auch als wichtigen Grund dafür an, dass der SCU den Ligaverbleib geschafft hat. „Es war wichtig, dass die Mannschaft immer an den Klassenerhalt geglaubt hat“, sagt Lehmann. Den Abstiegskampf wertet er als wertvolle Erfahrung. „Etwas weniger Spannung wäre okay gewesen“, sagt Manager Heino Konjer mit einem Schmunzeln auf den Lippen.

Die Verantwortlichen haben immer fest an den Verbleib im Bundesliga-Unterhaus geglaubt, sie mussten sich aber trotzdem gedanklich mit einem Abstieg beschäftigen. „Wir haben positiv gedacht, aber natürlich darf man nicht naiv sein und die Abstiegsgefahr ignorieren“, sagt Konjer, der deshalb auch mit Lehmann über ein Drittliga-Szenario sprach: „Er hätte auch eine Liga tiefer zur Verfügung gestanden.“ Und weil er in dieser Hinsicht auch bei weiten Teilen der Mannschaft ein ähnliches Verhalten erwartet hätte, stellt der Manager fest: „Hier wäre nichts zusammengebrochen.“

Personalplanung ist beim SC Union noch nicht abgeschlossen

Im Rückblick auf die abgelaufene Spielzeit sagt SCU-Trainer Lehmann: „Die Liga war extrem stark.“ Seine Mannschaft fuhr auf der Saison-Zielgeraden ganz wichtige Siege ein. Gerade die Erfolge gegen die Teams aus Hamburg und Stralsund waren von besonderer Bedeutung. Und die Emlichheimerinnen ließen auch nicht nach, als der Ligaverbleib vorzeitig gesichert war. Der SCU fuhr noch zwei 3:2-Erfolge gegen Sorpesee und Köpenick II ein. So sprang für die Niedergrafschafterinnen am Ende sogar der achte Tabellenplatz heraus. Damit rangierte der SCU vor dem Erstliga-Absteiger aus Hamburg, der sich die Rückkehr in die Bundesliga zum Ziel gesetzt hatte.

Die Personalplanungen für die neue Saison sind beim SCU noch nicht abgeschlossen. Nach dem Abgang von Kelner sucht der Verein eine gestandene Zuspielerin. Zumal der Verbleib von Sarah Kuipers auf dieser Position noch nicht gesichert ist. Sie macht zurzeit ihr Abitur und von dessen Ergebnis hängt der weitere Weg des Youngsters ab. Klarheit gibt es hier erst Anfang Juni mit den Ergebnissen der Prüfungen. Neben dem Platz in der Schaltzentrale ist auch eine Position im Außenangriff vakant. In beiden Personalien beobachtet der Verein den Markt und will spätestens bis zum Trainingsauftakt Anfang August, besser bis Ende Juni, für Klarheit sorgen. „Gute und erfahrene Zuspielerinnen wachsen nicht einfach so auf Bäumen“, sagt Konjer.

Die Saison ist schon seit einigen Wochen beendet, das Team trainiert aber noch bis zu den Ferien weiter. Dann folgt eine etwa sechswöchige Pause, ehe es nach den Ferien in die direkte Saisonvorbereitung geht. „Die Pause ist wichtig für die Regeneration“, sagt Lehmann. Ein Teil seiner Mannschaft ist am Pfingstwochenende noch bei der deutschen U 20-Meisterschaft in Schwerin im Einsatz.