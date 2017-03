Region

Lastwagenfahrer erst nach vier Stunden gerettet

Schwerer Verkehrsunfall in Meppen: Auf der Bundesstraße 402 ist am späten Freitagabend ein 67-jähriger Niederländer lebensgefährlich verletzt worden. Die Bundesstraße musste für längere Zeit gesperrt werden.

Meppen: Schwierige Rettungsarbeiten für die Feuerwehr auf der B402 am Abend.



gn Meppen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der Mann mit einem Sattelzug, der mit 24 Tonnen Obst beladen war, die Bundesstraße in Richtung Haselünne. Aus noch nicht geklärter Ursache kam der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet im Seitenraum ins Schleudern. Das Fahrzeug schleuderte über die Fahrbahn und nach links in den Seitenraum. Der Auflieger kippte um und der komplette Sattelzug kippte eine etwa acht Meter tiefe Böschung hinunter.

Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und konnte erst nach vier Stunden von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen werden. Er zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in das Meppener Krankenhaus gebracht. Am Sattelzug entstand Totalschaden. An der Unfallstelle trat Dieselkraftstoff aus. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.