Obergrafschaft

Lastwagen mit Tausenden Hühnern verunglückt

Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 30 im Bereich Isterberg: Dort ist in der Nacht zu Donnerstag ein Geflügeltransporter umgestürzt. Für die Bergung muss die A30 ab 10 Uhr vorübergehend gesperrt werden.

sb Isterberg. Am frühen Donnerstagmorgen ist es auf der A30 in Höhe der Gemeinde Isterberg zu einem Verkehrsunfall mit einem Geflügeltransporter gekommen. Für die Aufräumarbeiten wird dort ab 10 Uhr ab dem Schüttorfer Kreuz in Richtung Niederlande eine Vollsperrung eingerichtet.

Ein 24-jähriger Niederländer war gegen 4.15 Uhr mit seinem Lkw mit Anhänger in Richtung Niederlande unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Gespann auf den Grünstreifen, kippte um und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Etwa 2500 der 7000 geladenen Hühner sind direkt vor Ort verendet. Ein Mitarbeiter des Veterinäramtes befindet sich an der Unfallstelle. Aus dem beschädigten Lkw liefen etwa 1000 Liter Diesel aus. Die Feuerwehr Isterberg war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens ist bislang unbekannt.