Lasterunfall: 120.000 Euro Gesamtschaden

Dank Rauchmelder: Feuer in Bentheim fix gelöscht

Die Bentheimer Feuerwehr ist am Samstagabend zu einem Wohnungsbrand ausgerückt. Zwar war in dem Haus nur ein Aschenbecher in Brand geraten – ohne das schnelle Eingreifen der Kameraden hätte sich das Feuer ausgebreitet. mehr...