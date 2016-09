Nordhorn

Landwirtschaftlicher Verkehr auch auf Osttangente?

Auf der Südtangente dürfen Trecker fahren, auf der Osttangente dagegen nicht. Nun ist die Diskussion um eine Freigabe der Osttangente für landwirtschaftliche Fahrzeuge wieder angefacht.

Nordhorn. Die Stadt Nordhorn soll sich noch einmal um die Freigabe der Osttangente für landwirtschaftliche Fahrzeuge bemühen. Das hat der Verkehrs- und Umweltausschuss einstimmig gefordert. Die Freigabe soll umliegende Wohngebiete von eben diesem landwirtschaftlichen Schwerverkehr entlasten, insbesondere den Heseper Weg.

Die Freigabe des Nordhorner Umgehungsstraßenrings für den landwirtschaftlichen Schwerverkehr – insbesondere für die schweren Kartoffeltransporte auf dem Weg zur Emslandstärke – war in den vergangenen Jahren immer wieder Thema der Nordhorner Politik. Beide Umgehungsstraßen sind Bundesstraßen und so genannte Kraftfahrstraßen, dürfen also von langsamfahrenden Fahrzeugen nicht befahren werden. Während aber auf der Südumgehung im August 2010 eine Ausnahmeregelung für landwirtschaftliche Fahrzeuge mit Tempo 40 eingeführt wurde, sind auf der Osttangente Schlepper und Gespanne bis heute tabu – mit der Konsequenz, dass die schweren landwirtschaftlichen Fahrzeuge sich von der Bentheimer Straße aus ihren Weg in Richtung Niedergrafschaft durch die Wohngebiete der Oorde suchen.

Bringt Ausbau noch mehr Verkehr?

Im Zusammenhang mit dem für 2017 geplanten Ausbau des Heseper Weges beschäftigt das Thema jetzt erneut die Gremien der Stadt. Anlieger der Oorde fürchten nämlich, dass dieser ohnehin problematische landwirtschaftliche Verkehr auf dem engen Heseper Weg noch zunehmen wird, sobald die Straße ausgebaut ist.

In nahezu gleichlautenden Anträgen haben SPD und CDU die Stadtverwaltung jetzt aufgefordert, sich bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen dafür einzusetzen, auch die Osttangente für landwirtschaftliche Fahrzeuge freizugeben.

Freigabe schaffe neue Gefahren

Diese Anträge waren jetzt Thema im Verkehrs- und Umweltausschuss des Nordhorner Rates. Die Traktorgespanne auf dem Heseper Weg seien „ein gefährlicher Anachronistmus“, stellte CDU-Ausschussmitglied Andre Mülstegen fest. Für die SPD forderte Harry Brooksnieder, bei der Landesbehörde „auszuloten, was machbar ist, um den Heseper Weg zu entlasten“. Elke Liening (Grüne) sprach von einem „Dilemma“, denn eine Freigabe der Osttangente schaffe neue Gefahren.

Die Verwaltung nahm den „Verhandlungsauftrag“ der Politik an und will nochmals mit der Lingener Straßenbehörde über eine Freigabe sprechen. Große Chancen dafür sieht sie offenbar nicht.

Zu dichte Abfolge von Zu- und Abfahrten

Schon im Jahr 2008 war die Führung des Landwirtschaftlichen Verkehrs im Nordhorner Stadtgebiet Gegenstand einer gutachterlichen Untersuchung. Damals waren die Gutachter aus Hannover und die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zum gleichen Ergebnis gekommen: eine Freigabe der Osttangente für den Landwirtschaftlichen Verkehr sei nicht möglich. Die dichte Folge von Zu- und Abfahrten (Seeuferstraße, Frensdorfer Ring, Wehrweg) und die hohe Verkehrsbelastung führten in diesem Bereich bei Überholmanövern von landwirtschaftlichem Verkehr zu einer deutlich erhöhten Unfallgefahr.

An dieser Einschätzung habe sich nichts geändert, erfuhren die Vertreter der Stadt kürzlich bei einer Besprechung mit Vertretern der Landesbehörde in Lingen. Dennoch soll versucht werden, Möglichkeiten für eine Entlastung der Oorde auszuloten. Eines machte Ausschussvorsitzender Bernhard Brink aber gleich klar: „Was gar nicht geht, ist eine Verlagerung dieser Verkehre auf andere Straßen der Oorde, beispielsweise auf die Wasserstraße.“