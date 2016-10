Region

Landkreis Osnabrück ist bei Radlern beliebtes Ziel

21 Millionen Euro brutto: Das ist die Summe, die Radreisende und Freizeitradler im vergangenen Jahr im Landkreis Osnabrück gelassen haben. Die Zahl ist ein Ergebnis der touristischen Radverkehrsanalyse.

Osnabrück. Landrat Michael Lübbersmann, Petra Rosenbach, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Osnabrücker Land, und Michael Vieten, Geschäftsführer der beauftragten Ingenieursgesellschaft Stolz (IGS), stellten die Ergebnisse jetzt im Osnabrücker Kreishaus vor. 15 Millionen Euro ließen demnach Radurlauber in der Region, die zwischen Glandorf und Gehrde ein Quartier bezogen. Weitere sechs Millionen Euro gaben Tagesausflugsradler aus. „Das entspricht einem Äquivalent von 330 Arbeitsplätzen“, sagte Lübbersmann.

Das Geld gaben die Touristen beispielsweise für Übernachtungen, Essen oder Trinken aus. Die Tagesausflügler gaben auf ihrer durchschnittlich 42,5 Kilometer langen Tour durch das Osnabrücker Land mit durchschnittlich 14 Euro pro Tag am wenigsten aus. Radwanderer mit wechselnden Unterkünften gaben auf ihren 71 Kilometern täglich 75 Euro aus, und die Regioradler mit festem Quartier ließen auf ihren 53 Kilometern mit 80 Euro am meisten springen. Der letzte Wert liege rund 20 Prozent über üblichen Werten, versicherte IGS-Chef Vieten. Mit der Untersuchung war das Berliner Unternehmen Radschlag in Kooperation mit der IGS aus Neuss beauftragt worden. Und das ist nicht das einzig positive Ergebnis, das Lübbersmann, Rosenbach und Vieten präsentierten. 80 bis 90 Prozent der Radler bewerten die Oberfläche der 2700 Kilometer Radwege als gut bis sehr gut. Rund 90 Prozent betrachteten die Ausschilderung als sehr gut. In der Summe bewerteten 90 bis 100 Prozent der Radler die gesamte Infrastruktur mit gut bis sehr gut. Den Erlebniswert erachteten bis zu 70 Prozent der Radfahrer als gut.

Investitionen machen sich bezahlt

Lübbersmann sagte, die 2012 bis 2014 investierten 750.000 Euro für Planung und die anschließende Beschilderung sowie Digitalisierung hätten sich bezahlt gemacht. „Fast 90 Prozent (87,8 Prozent) der Befragten empfehlen unsere Region weiter“, sagte der Landrat. Das sei wichtig, „denn wir wollen die Zahl der Touristen steigern“.

Für die Ergebnisse erfassten vier dauerhafte Zählgeräte und acht mobile an fünf Radrouten im Osnabrücker Land rund 1000 Radfahrer. Ohne die Alltagsradler ergaben sich hochgerechnet 288.000 Pedalisten. Mit 220.000 waren das Gros Tagesausflugsradler. 482 Radler füllten Fragebögen aus, sagte Vieten.