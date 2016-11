Grafschaft

Landkreis bietet Schulausfall-Infodienst an

Der Landkreis bietet wieder einen Schulausfall-Infodienst für den kommenden Winter an.

gn Nordhorn. Seit einigen Jahren bietet der Landkreis Grafschaft Bentheim einen Schulausfall-Infodienst an. Alle Abonnenten erhalten im Fall eines witterungsbedingten Ausfalls des Unterrichts an Grafschafter Schulen eine Information per Mail oder SMS. Um den Kreis der Abonnenten, der sich durch Schulabgänger oder nicht mehr gültige Mobilfunknummern ändert, aktuell zu halten, wurden alle Abonnenten des Infodienstes gelöscht, teilte die Verwaltung jetzt mit.

Wer den Service auch im kommenden Winter wahrnehmen möchte, muss sich also erneut registrieren auf der Webseite: schulausfall.grafschaft-bentheim.de.

Der Landkreis Grafschaft Bentheim weist auf zwei Aspekte hin, die besonders für Eltern und Erziehungsberechtigte von Bedeutung sind. Trotz angeordneten Unterrichtsausfalls gewährleisten alle Schulen eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler. Es finden zwar keine Schülerbeförderung und kein regulärer Unterricht für die Kinder statt, sie können aber dennoch zur Schule kommen. Zudem gilt, dass Eltern von Kindern in der Grundschule beziehungsweise im Sekundarbereich I (Klassen 5–10) bei extremen Witterungsverhältnissen selbst entscheiden können, ob ihr Kind den Schulweg gefahrlos nutzen kann und entsprechend zur Schule geht oder zu Hause bleibt.