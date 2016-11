Lokalsport

Landesliga: Vorwärts verliert 1:2 gegen Melle

Nach vier Siegen ist die Erfolgsserie von Vorwärts Nordhorn in der Fußball-Landesliga gerissen. Das Team von Trainer Henning Schmidt verlor am Sonntag sein Heimspiel gegen den SC Melle 03 mit 1:2 (1:1).

Nordhorn. Erst ein Tor, dann eine Verletzung: Jannis Staelberg war beim 1:2 (1:1) von Vorwärts Nordhorn gegen den SC Melle 03 in der Fußball-Landesliga für die Führung verantwortlich – und irgendwie auch für die Niederlage. Bereits in der Anfangsphase hatte er sich eine Zerrung zugezogen. Im Anschluss probierte er es zwar noch einmal, doch in der 24. Minute musste der Vorwärts-Mittelfeldspieler aufgeben und ausgewechselt werden.

„Das hat unser Spiel komplett zerstört“, ärgerte sich Trainer Henning Schmidt über die Konsequenzen der Blessur. Vorwürfe machte er seinem Spieler keine, sondern er lobte ihn, indem er das aufzählte, was dem Nordhorner Spiel danach abging: „Ohne ihn fehlten die Spielmacherqualitäten, die Präsenz und die Führungsstärke“, meinte Schmidt und fasste zusammen: „Der Ausfall hat heute den Ausschlag gegeben.“

Melle erspielt sich viele gute Chancen

Und auch die Torgefahr Staelbergs fehlte den Nordhornern: Bereits ganz früh schickte Joshua Sausmikat seinen Teamkollegen aus dem Mittelfeld in Richtung Meller Tor und Staelberg versenkte den Ball zum 1:0 in der langen Ecke (3.). Kurz darauf zog er sich dann aber die Zerrung zu. Die Vorwärts-Verantwortlichen warteten lange mit einem Wechsel, ließen Staelberg noch einmal aufs Feld, doch nach einer knappen halben Stunde war für ihn dann Schluss.

In der Zwischenzeit hatte Melle die Kontrolle übernommen und sich viele gute Chancen erspielt: Florian Maaske traf die Oberkante der Latte (11.), beim Versuch von Jonas Strehl hielt Nordhorns Lucas Völkerink vor dem leeren Tor noch seinen Kopf dazwischen (19.) und Strehl war es auch, der in der 30. Minute die Unterkante der Latte traf. Das alles konnte aber nicht mit nur einer Auswechslung erklärt werden. „Heute sind wenige Spieler bei uns an ihre Leistungsgrenze gegangen“, meinte Schmidt, der nach eigener Aussage zur Pause gerne „vier oder fünf“ Spieler ausgetauscht hätte.

Missgeschick von Jannes ten Hagen

Beim Seitenwechsel stand es schon 1:1, denn die Gäste holten sich ihre Belohnung für eine starke erste Hälfte ab: Der überragende Yakup Akbayram setzte sich auf rechts gegen Jannes ten Hagen durch, weil der Nordhorner ausrutschte. Die Hereingabe des Mellers verwertete dann Ali Ahmet in der Mitte (45.). „Das sind entscheidende Momente“, ärgerte sich Vorwärts-Coach Schmidt über das Missgeschick des Außenverteidigers.

In der zweiten Halbzeit gestaltete Vorwärts das Spiel ausgeglichen. Viele Chancen gab es auf beiden Seiten nicht, die beste Nordhorner Gelegenheit hatte Joshua Sausmikat mit einem Kopfball-Aufsetzer (68.). Auf der anderen Seite schalteten die Meller in der 77. Minute schnell um und Florian Maaske drückte eine Hereingabe von Yakub Akbayram aus kurzer Distanz zum 2:1 über die Linie und sorgte damit nach vier Siegen in Folge wieder für die erste Vorwärts-Niederlage.