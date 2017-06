Ticker

Labour-Chef: Theresa May sollte zurücktreten

dpa London. Labour-Chef Jeremy Corbyn hat Premierministerin Theresa May angesichts der Zitterpartie bei der Parlamentswahl zum Rücktritt aufgefordert. Sie habe mit ihren Konservativen Sitze, Stimmen, Unterstützung und Vertrauen verloren, sagte der Altlinke in der Nacht. Das sei wirklich genug, um zu gehen. Nach Hochrechnungen könnte May bei der Wahl sogar die absolute Mehrheit verloren haben. Das Land brauche nun eine Phase der Stabilität, sagte die Premierministerin mit zitternder Stimme nach der Verkündung des Wahlergebnisses in ihrem Wahlkreis Maidenhead.