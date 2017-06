Nordhorn

Kunstverein Nordhorn präsentiert Holzschnitte

Der Künstler Andreas Gorke aus Brochterbeck zeigt im Kunstverein Nordhorn seine Ausstellung „Monochrome Holzschnitte und Aquatinten“. Der Schwerpunkt der Motive liegt im Bereich Natur.

gn Nordhorn. Die Schau ist in den Räumlichkeiten des Von Poll-Immobilienbüros an der Bentheimer Straße 9 zu den Bürozeiten zu sehen. In die Ausstellung führte bei der gut besuchten Eröffnung Kunstvereinsvorsitzender Gerald Nierste ein. Künstler auszustellen, die traditionelles Handwerk beherrschen, sei ein wichtiges Anliegen des Vereins, erklärte Nierste. Bei dem Werk von Andreas Gorke, der in Brochterbeck im Tecklenburger Land beheimatet ist, steht der Holzdruck im Mittelpunkt; eine Technik, bei der ein reliefartiger, hölzerner Druckstock verwendet wird, um Grafiken zu erzeugen.

Andreas Gorke zeigt Erscheinungsformen der Natur und des urbanen Lebensraumes in ihren filigransten Strukturen. Der Künstler blicke auf Details, die ihn mal größer, mal kleiner im Umfeld seines Wohn- und Atelierhauses umgeben, sagte Nierste. Anders als die holzschnitzartigen Grafiken der Expressionisten seien bei Gorke chaotisch verflochtene Strukturen zu sehen, ineinander verwirrt, sich unkontrolliert auflösend und in der Nahbetrachtung abstrakt, zumindest aber abstrakt wirkend. Mit jedem Schritt zurück vom Bild weite sich der Blick des Betrachters, der Gegenständlichkeit erkenne: Vogelnester aus ungewohnten Blickwinkeln, abgestürzt auf Eis liegend, von trockenem Gras umflochtene Steine oder Einblicke in von Pflanzen geschaffene Höhlungen.

Abgerundet wird die Ausstellung durch Motive, die durch einem Aufenthalt in New York inspiriert wurden, und durch Aquatinten-Arbeiten.