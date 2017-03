Nordhorn

Kultusministerin besucht Sprachheilkindergarten

Von Rainer Müller

Prominenten Besuch hatte am Mittwoch der AWO-Sprachheilkindergarten in Nordhorn. Kultusministerin Frauke Heiligenstadt informierte sich über die Arbeit in der Einrichtung.

Video Kultusministerin Heiligenstadt in Nordhorn Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Kultusministerin Frauke Heiligenstadt besuchte den AWO-Sprachheilkindergarten in Nordhorn, um sich einen Eindruck über Abläufe und Arbeit in der Einrichtung zu verschaffen. Nordhorn. Auf Einladung des SPD-Landtagsabgeordneten Gerd Will besuchte die niedersächsische Kultusministerin Frauke Heiligenstadt Mittwoch den AWO-Sprachheilkindergarten an der Marie-Juchacz-Straße in Nordhorn. Leiterin Barbara Wilczek führte den prominenten Besuch aus Hannover durch die Räume, in denen die Kinder der drei Gruppen schon mit selbst gebastelten Tulpen und selbstgemalten Bildern auf die Ministerin warteten. Die sechsjährige Eona erklärte Frauke Heiligenstadt ganz selbstbewusst ihr Bild und erzählte, dass ihr Vater „im Wald“ arbeite und eine „Kampfhose“ trage. Kindergartenleiterin Barbara Wilczek veranschaulichte der Kultusministerin die Arbeit des aus Logopädinnen, Erzieherinnen und Psychologinnen bestehenden Teams in einem Multimedia-Vortrag und bekräftigte: „Die Kinder haben wieder Lust zu sprechen!“

