Kühlschrank geht in Flammen auf

Zu einem Brand musste die Feuerwehr am Montagmorgen in Salzbergen ausrücken. Personen wurden nicht verletzt.

gn Salzbergen. Am frühen Morgen des 2. Weihnachtstages ist gegen 6 Uhr in einem Wohnhaus an der Rheiner Straße in Salzbergen im Badezimmer der Kühl- und Gefrierschrank in Flammen aufgegangen. Vermutlich war das Gerät durch einen technischen Defekt überhitzt.

Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen auf die Wohnung in der Doppelhaushälfte verhindern. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Die Einsatzkräfte stellten Lüfter auf, um das Gebäude rauchfrei zu machen. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der genauen Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren neben der Polizei ein Rettungswagen und die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen sowie 38 Einsatzkräften.