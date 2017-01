Obergrafschaft

Kühe fallen in Güllegrube und sterben

Alarm auf dem Bauernhof: Drei Kühe sind am Mittwochabend in Achterberg in eine Güllegrube gefallen. Die Feuerwehr Gildehaus rückte aus.

gn Gildehaus. Gegen kurz vor 20 Uhr ging am Mittwoch der Alarm mit dem Stichwort „Tier in Not – Kuh in Güllegrube“ raus, teilte die Feuerwehr Gildehaus mit. Bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Achterberg waren drei Kühe durch ein Laufgitter in eine darunter befindliche Güllegrube gebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war ein Tier zwar aus der Grube gerettet, jedoch bereits verendet. Anschließend konnten die Feuerwehrleute eine Kuh lebend aus der Güllegrube retten; das unter Schock stehende Tier ruhte sich danach im Stall aus. Die dritte Kuh befand sich am anderen Ende vom Stall in der Grube. Auch diese konnten die Feuerwehrleute leider nicht mehr lebend retten. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden. Die Freiwillige Feuerwehr Gildehaus war mit zahlreichen Mitgliedern und vier Fahrzeugen im Einsatz.

