Nordhorn

Kreuzkirche wird nun nachts angeleuchtet

Das denkmalgeschützte Gotteshaus am Schwarzen Garten in Nordhorn tritt aus dem Schatten. Die Beleuchtung hat einen bemerkenswerten Effekt.

Nordhorn. Im wahrsten Sinne aus dem Schattendasein gehoben wurde am Montagabend die evangelisch-lutherische Kreuzkirche im Nordhorner Stadtzentrum: Fortan tauchen zwei LED-Strahler die Backsteinfassade sowie den Dachreiter samt Kreuz in ein warmes Licht. Bei einer feierlichen Andacht unter Mitwirkung der drei Pastoren der Christus- und Kreuzkirchengemeinde sowie des Posaunenchors legte Elektriker Lan Vu unter dem Applaus der Anwesenden den Schalter um.

Die Lutheraner freuen sich, dass ihr denkmalgeschütztes Gotteshaus am Schwarzen Garten nun in besonderer Weise zur Geltung kommt und von Passanten besser wahrgenommen wird. Beabsichtigt war dabei keine „Sensationsbeleuchtung“, sondern ein dezentes Licht, das im Zusammenspiel mit Schatten eine besondere Wirkung entfaltet. Auf diese Weise sollen die ästhetischen Elemente des Backstein-Expressionismus, etwa die zahlreichen Pilaster und Ornamente an der Fassade, hervorgehoben werden. Auch hat es den Effekt, als schwebe das Kreuz auf dem Dachreiter über der 1930 errichteten Kirche.

Beleuchtung nur bis Mitternacht

Die Idee zur Außenbeleuchtung hatte vor rund drei Jahren Architekt Wilhelm Göke, der als Beauftragter der Gemeinde an der Umsetzung maßgeblich beteiligt war. Er informierte über den Prozess bis zur Fertigstellung. „Die Lichtquelle sollte das Bauwerk behutsam, aber klar erhellen. Forderungen des Denkmalschutzes waren zu erfüllen, die Nachbarschaft sollte keiner Störung durch Lichtstrahlung ausgesetzt werden“, sagte er. Nach drei Beleuchtungsproben mit Korrekturen und Anpassungen sei nun eine Erscheinungsqualität erreicht, die „eine Bereicherung für die Kirche und das abendliche Stadtbild“ sei.

Der Betrieb der beiden 50- beziehungsweise 75-Watt-Strahler erfolgt automatisch und richtet sich nach dem Sonnenuntergang. Bis etwa Mitternacht wird die Kirche beleuchtet. Bei der Andacht wurde vor allem die Symboltracht des Lichts im Christentum betont. „Möge die Kreuzkirche hell scheinen“, hieß es, „dass sich die Menschen daran erfreuen.“