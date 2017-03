Region

Kreuzfahrtschiff „Norwegian Joy“ ausgedockt

Auf der Meyer Werft in Papenburg hat die „Norwegian Joy“ das Baudock verlassen. Das laut Werft viertgrößte Kreuzfahrtschiff ist für den chinesischen Markt bestimmt. Es soll Ende April abgeliefert werden.

lni Papenburg. Nicht einmal ein Jahr nach der Kiellegung ist auf der Papenburger Meyer Werft das viertgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt ausgedockt worden. Die 324 Meter lange und rund 41 Meter breite „Norwegian Joy“ bietet Platz für 4200 Passagiere und ist ausschließlich für den chinesischen Markt konzipiert. Das Ausdocken verfolgten am Samstag in Papenburg hunderte Schaulustige. Viele waren mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil gekommen.

Voraussichtlich in vier Wochen soll das Schiff der US-Reederei Norwegian Cruise Line (NCL) über die Ems auf die Nordsee überführt werden. Im Sommer soll es dann in China getauft werden und vor dort aus in See stechen. Zwei weitere Schiffe der NCL-Flotte sollen 2018 und 2019 von der Meyer Werft abgeliefert werden. Aktuell hat NCL 14 Schiffe in Betrieb.

Für die Werft gehört die „Norwegian Joy“ zu den größten Schiffen, die in Papenburg je gebaut wurden. Auf dem Schiff ist die laut Reederei weltweit erste Gokart-Rennstrecke auf einem Kreuzliner installiert. Die Rennbahn ist zweistöckig.

Großes Potenzial in China

„Es ist der richtige Zeitpunkt. China ist die Zukunft für die Kreuzfahrtbranche“, hatte Reederei-Chef Andy Stuart vor knapp einem Jahr im April 2016 bei der Kiellegung in Papenburg gesagt. China habe das Potenzial, in den 2020er Jahren der weltweit größte Kreuzfahrtmarkt zu werden.

Bis zum ersten Ablegen in China dauert es noch ein paar Monate. Zunächst liegt das Schiff bis zur Überführung über die schmale Ems im Werfthafen. Dort sind weitere Ausrüstungsarbeiten, Erprobungen und Abnahmen der Reederei an Bord vorgesehen. Gleichzeitig werde bereits mit dem Training der etwa 1600 Crew-Mitglieder an Bord begonnen.

Bislang 42 Luxusliner ausgeliefert

Bis heute wurden in Papenburg 42 Luxusliner für Kunden aus aller Welt gebaut. Die Meyer Werft ist ein Familienunternehmen und zählt mit mehr als 3300 Beschäftigte zu den größten Arbeitgebern der Region. Die Werft hat mit dem Bau von zwölf großen Kreuzfahrtschiffen Beschäftigung bis in das Jahr 2023.