Grafschaft

Kreistag mit vielen neuen Abgeordneten

Der neue Kreistag der Grafschaft Bentheim hat am Donnerstagnachmittag seine Arbeit aufgenommen. Zwei Monate nach der Kommunalwahl wurden wichtige Posten neu besetzt.

Nordhorn. Zur konstituierenden Sitzung sind 51 Kreistagsmitglieder in Nordhorn zusammengekommen. 22 davon arbeiten neu in dem Gremium mit.

In der Sitzung ging es vorrangig um die Besetzung von Ämtern und Ausschüssen sowie die Geschäftsordnung, damit danach die eigentliche Arbeit für die kommenden fünf Jahre bis zur nächsten Wahl beginnen kann.

Beschlüsse für die Bürger

Als Altersvorsitzende eröffnete Renate Berens (SPD) die Sitzung. „Wir wollen gute Beschlüsse für die Bürger fassen“, sagte Berens. Zuvor war sie stellvertretende Vorsitzende des Kreistages, stellte sich für dieses Amt aber nicht erneut zur Wahl.

CDU-Fraktionsvorsitzender Reinhold Hilbers schlug Heinrich von Brockhausen wieder als Vorsitzenden des Kreistages vor. „Er hat die Sitzungen immer souverän geführt“, sagte Hilbers. Den Posten des Stellvertreters bot er der SPD als zweitstärkste Fraktion im neuen Kreistag an. Deren Fraktionssprecher Gerd Will nahm das dankend an: „Wir unterstützen diesen Vorschlag.“ Ohne Gegenkandidat wurde von Brockhausen ohne Gegenstimmen und mit einer Enthaltung gewählt.

Gute Sitzungskultur gelobt

In seiner Antrittsrede lobte Heinrich von Brockhausen den „anständigen menschlichen Umgang miteinander“, der im Kreistag herrsche und auf den er künftig weiter setze. Er freue sich auf die kommenden fünf Jahre.

Zu seinem Stellvertreter wurde Sozialdemokrat Thomas Kolde gewählt, der zuvor langjähriger Vorsitzender im Rat der Stadt Nordhorn war.

Helena Hoon (CDU) wurde als erste stellvertretende Landrätin und Gerhard Trüün (CDU) als zweiter Stellvertreter gewählt.

Mehr dazu lesen Sie AM Sonnabend in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.