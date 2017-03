Lokalsport

Kreisliga: Brandlecht und Neuenhaus spielen 2:2

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga gab es am Sonntag keinen Sieger: Die Spielvereinigung Brandlecht-Hestrup und Borussia Neuenhaus trennten sich 2:2 (0:2) unentschieden.

Brandlecht. In der Fußball-Kreisliga haben sich am Sonntag die Spielvereinigung Brandlecht-Hestrup und Borussia Neuenhaus 2:2 (0:2)-Unentschieden getrennt. „Ärgerlich“, befand Brandlechts Trainer Alfred Moggert, immerhin hatte seine Elf das Spielgeschehen über 90 Minuten beherrscht. Doch er wusste auch, dass der Tabellenführer ohne weiteres mit leeren Händen hätte dastehen können: „Im Endeffekt müssen wir zufrieden sein, nach dem 0:2 noch zu einem Unentschieden gekommen zu sein.“

Borussia-Trainer Christian Engels stellte fest, dass sein Team den Sieg verschenkt hatte. „Wir hatten uns viel vorgenommen und haben uns das 2:0 durch eine gute Defensivarbeit verdient“, erklärte er. Er räumte aber einen Mangel bei der Passgenauigkeit ein: „Da hätten wir mehr machen müssen. Das war jedoch auf dem schwierig zu bespielenden Platz nicht immer möglich. Da sind viele Bälle versprungen. Letztlich war viel Glück dabei.“

Für beide Teams jeweils ein Handelfmeter

Brandlecht machte von der ersten Minute an viel Druck. Die Borussia konnte im Prinzip nur mit langen Bällen dagegenhalten und selbst kein effektives Angriffsspiel aufziehen. Nach einem Eckball für Neuenhaus landete der Ball in der 15. Minute an der Hand eines Brandlechter Abwehrspielers. Schiedsrichter Marcus Haverland entschied auf Strafstoß, den Marcel Molendyk zum 1:0 für Neuenhaus verwandelte. Davon ließen sich die Gastgeber aber nicht beeindrucken, machten weiter Druck – und erhielten in der 32. Minute den nächsten Dämpfer: Eine missratene Kopfballabwehr landete für Brandlechts Torwart Ruwen Nolders unhaltbar im eigenen Netz – 0:2.

Doch auch diesen Rückschlag schüttelten die Brandlechter ab. Sie setzten ihren Sturm auf das Neuenhauser Tor auch in der zweiten Halbzeit unbeirrt fort, blieben zunächst aber erfolglos. Erst als in der 74. Minute einer der vielen Schüsse an der Hand eines Neuenhauser Abwehrspielers landete und der Referee erneut Elfmeter gab, gab es Grund zum Jubel: Janek Moggert traf sicher zum 1:2. Nun schien der Knoten bei den Gastgebern geplatzt zu sein: Vier Minuten später legte Kapitän Tobias Wilmsen nach und traf aus kurzer Distanz zum 2:2.

Keine Tore in den letzten Minuten

In der hektischen Schlussphase setzte Brandlecht alles auf eine Karte und drängte weiter mit Macht nach vorne. Die Borussia lauerte auf Konter. Doch mehr als eine Punkteteilung war nicht drin.