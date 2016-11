Niedergrafschaft

Kranz am Kriegerehrenmal niedergelegt

Von Hermann Lindwehr

In Wietmarschen wurde am Sonntag der Opfer von Kriegen und Gewalttaten gedacht. Nach dem Hochamt in der Wallfahrtskirche legten Vertreter des Schützenvereins und des Sozialverbandes einen Kranz am Kriegerehrenmal nieder.

Wietmarschen.Viele Kirchgänger nahmen an der Gedenkfeier am Kriegerehrenmal teil, die der Musikverein umrahmte. Nachdem der Kranz niedergelegt worden war, rief Bürgermeister Johannes Osseforth zum stillen Gedenken, zum Innehalten und Mitfühlen auf. Osseforth erklärte: „Mit dem Volkstrauertag gedenken wir der Toten der zwei Weltkriege und der Opfer des Nationalsozialismus. Ich gehöre einer Generation an, die ohne Krieg aufgewachsen ist. Je mehr ich mich damit beschäftige, desto dankbarer werde ich dafür.“ Man habe sich heute am Ehrenmal getroffen, um sich daran zu erinnern, wie viele Menschen Krieg und Gewaltherrschaft zum Opfer gefallen sein und es gerade weiterhin würden. „Auch wenn wir ihre Namen vielleicht nicht mehr kennen, erhalten trotzdem unsere Gedanken am heutigen Tag ihre Seelen am Leben und geben ihnen Frieden “, sagte er weiter und wünschte: „Generationen nach mir sollen das Glück haben, in Frieden aufzuwachsen.“ „Frieden ist nicht unerreichbar“ Pater Josef Danne predigte: „Ich glaube nicht, dass Kriege unvermeidlich sind, dass Friede unerreichbar ist. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, die berufen ist, im Dienst aller Menschen zu stehen. Ich glaube nicht, dass Leid umsonst sein muss. Ich glaube, dass Gott für die Welt eine Ordnung will, die auf Gerechtigkeit und Liebe gegründet ist. Und ich glaube, dass Gott will, dass alle Frauen und Männer gleichberechtigt sind.“ Er bat Gott, der zerstrittenen Welt Frieden zu schicken. Nach der Kranzniederlegung durch den Präsidenten des Schützenvereins Alois Lühn, den amtierenden Schützenkönig Michael Junk und Hermann Kuper vom SoVD klang die Gedenkveranstaltung im Äbtissinnenhaus aus. Umfrage Volkstrauertag, Totensonntag: Begehen Sie bewusst die stillen Tage? Ja, das sind für mich keine Sonntage wie alle anderen. Nein, diese Tage haben für mich keine besondere Bedeutung. 37% Ja, das sind für mich keine Sonntage wie alle anderen. 63% Nein, diese Tage haben für mich keine besondere Bedeutung. 241 abgegebene Stimmen

