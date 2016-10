Grafschaft

Konzepte für Eissporthalle Nordhorn liegen vor

Im Herbst 2018 soll die Eissporthalle neu eröffnet werden. Wie sie dann aussehen wird, entscheidet der Kreistag im März 2017. Zwei Konzepte liegen ihm vor.

Nordhorn. Wie geht es mit der Eissporthalle im Nordhorner Sportpark weiter? Diese Frage brennt vielen Grafschaftern auf den Nägeln. Der Sportausschuss des Landkreises lieferte auf seiner Sitzung zwar nicht die Antwort, skizzierte aber in groben Zügen die Marschrichtung:

Vorschläge eingereicht

Nachdem der Landkreis keine Fördergelder aus dem Sanierungsprogramm des Bundes erhält, hat man an der Van-Delden-Straße beschlossen, mit einer europaweiten Ausschreibung Vorschläge einzuholen, was mit der Eissporthalle passieren soll. Laut Kreisverwaltung haben fünf Gruppen die Unterlagen angefordert. Zwei Interessensgruppen haben nach Ablauf der Frist am 7. September Vorschläge eingereicht.

Im März in der ersten Kreistagssitzung des Jahres wird sich die Politik für eine der beiden Varianten entscheiden und anschließend Bau und Betrieb ausschreiben, kündigte Gunda Gülker-Alsmeier an. Im Herbst 2017 werde im Kreistag dann die Frage geklärt, welche Firma den Zuschlag bekommt. Die Kreisverwaltung bleibt dabei, dass die Eissporthalle für die Saison 2017/18 geschlossen und im Herbst 2018 neu eröffnet wird.

Der Bürgerinitiative „Rettet die Eissporthalle“ geht das nicht schnell genug. In einer Stellungnahme wirft sie der Kreisverwaltung vor „Zeit zu schinden, um Versäumnisse der Vergangenheit nunmehr auf dem Rücken der zahlreichen aktiven Eissporttreibenden sowie Besucher der Eissporthalle auszutragen“. Eine Schließung der Halle würde die Eissportvereine „schwer schädigen“.

„Todesstoß für Vereine“

Deren Sprecherin Christiane Preuß sprach während der Bürgerfragestunde von einem „Todesstoß für Vereine“. Sie wies darauf hin, dass einer der beiden Vorschläge, die der Verwaltung vorliegen, ein Konzept enthält, das eine vorübergehende Schließung für eine Saison umgeht.

„Wir sehen keine Möglichkeit, die Halle umfangreich zu sanieren ohne sie für eine Saison zu schließen“, entgegnete Gülker-Alsmeier und fügte hinzu: „Wenn die Gruppe den Zuschlag bekommt, nach deren Konzept die Halle nicht geschlossen werden muss, umso besser. Aber das ist dann eine politische Willensbildung.“ Gleichzeitig zeigte die Vertreterin der Verwaltung Verständnis für die schwierige Situation der Vereine: „Wir sind bereit, Lösungen zu suchen“, versicherte sie. Der Vorsitzende des Ausschusses Paul Mokry erklärte: „Wir lassen die Eissportler nicht im Regen stehen. Was wir tun können, werden wir tun.“ Allerdings verwies er darauf, dass das Prozedere einem bestimmten Ablauf zu folgen hat. „Sie müssen uns die Zeit geben, um das hinzukriegen“, sagte Mokry.

„Schließung verhindern“

Am Tag nach der Sitzung meldete sich auch die Grafschafter Junge Union zum Thema Eissporthalle. In einer Stellungnahme erklärten sie: „Die Kreisverwaltung muss versuchen, eine Schließung der Eissporthalle zu verhindern. Dies könnte sonst der erste Schritt zum Ausstieg aus dem Eissport sein.“ Hier sei im Zweifel auch Kreativität gefragt.

Beispielhaft verwiesen sie auf das Nordhorner Hallenbad. „Natürlich ist dies nicht zu jedem Preis möglich“, schreibt die Nachwuchs-CDU weiter. Der Landkreis dürfe sich nicht leichtfertig aus der Verantwortung ziehen, schließlich sei er maßgeblich für den jetzigen Zustand verantwortlich. Bewegung kommt in die Zukunftsfrage, wenn sich der Kreistag im Frühjahr für ein Hallenkonzept entscheidet. Der Sportausschuss hat in gleicher Sitzung dafür gestimmt, die Fahrtkosten zur Eissporthalle für Schulklassen weiter zu übernehmen. „Wir gehen davon aus, dass es die Eissporthalle weiter geben wird“, sagte Gülker-Alsmeier dazu.