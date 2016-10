Nordhorn

Kontrollen: Polizei nimmt Radfahrer ins Visier

In den kommenden Wochen will die Polizei verstärkt Radfahrer im Straßenverkehr in Nordhorn kontrollieren. Grund ist die Unfallstatistik: An vielen Verkehrsunfällen waren Fahrradfahrer beteiligt.

gn Nordhorn. In den nächsten vier Wochen wird die Polizei in Nordhorn schwerpunktmäßig Radfahrer kontrollieren, um verkehrswidriges Verhalten zu unterbinden und zu ahnden. Wie im Vorjahr verzeichnet die Unfallstatistik in diesem Jahr eine hohe Anzahl von Verkehrsunfällen mit teilweise gravierenden Folgen, an denen Fahrradfahrer beteiligt waren. „In einem bestürzenden Maße liegt die Unfallursache im Verhalten der Radfahrerinnen und Radfahrer oder der fehlenden Verkehrssicherheit des Fahrrades“, erklärt Karl Sandfort von der Nordhorner Polizei. Um diesen Tatsachen zu begegnen, werden insbesondere Fahrradfahrer in den Fokus der polizeilichen Verkehrsüberwachung genommen. Insbesondere zu Beginn der dunklen Jahreszeit soll auf die Einhaltung der Beleuchtungsvorschriften und der vorschriftsmäßigen Ausstattung der Fahrräder geachtet werden. Hinzu kommen die vielfach zu beobachtenden Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, wie die Handybenutzung während der Fahrt, die Missachtung von Verkehrszeichen (etwa in der Fußgängerzone, Fahren bei roter Ampel) und das Befahren von Radwegen entgegen der Fahrtrichtung. Auch sind Kontrollen im Bereich der Schulzentren, insbesondere zu den Anfangszeiten geplant.

