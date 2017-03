GN-Szene

Konditor/in

Schulische Voraussetzungen: Hauptschule, Ausbildungsdauer: 3 Jahre, Berufsschule/Ort: Berufsschule in Osnabrück, wichtige Schulfächer: Mathematik

gn Schüttorf. Torten, Kuchen und Süßspeisen sind ihre Leidenschaft. Denise Albering absolviert zurzeit ihr drittes Ausbildungsjahr als Konditorin bei der Bäckerei Sundag in Schüttorf und stellt all die Leckereien her, die einem das Leben im wahrsten Sinne des Wortes versüßen.

Eigentlich wollte sie einen ganz anderen Berufsweg einschlagen. Sie machte zunächst das Fachabitur am Berufskolleg in Rheine und startete eine Ausbildung zur Erzieherin. Doch nach kurzer Zeit musste sie feststellen, dass die Pädagogik doch nicht das richtige Arbeitsfeld für sie war. Als Konditorin kann Denise Albering jetzt selbstständig und kreativ arbeiten. Früh aufzustehen, bereitet ihr keine Schwierigkeiten. Das ist auch eine Grundvoraussetzung für die Arbeit in einer Konditorei. „Die Arbeitszeiten muss man mögen. Um 4.30 Uhr ist bei uns Arbeitsbeginn und in der Nacht von Freitag auf Samstag schon um 2 Uhr“, sagt Denise Albering.

Das schreckt viele ab, doch hat auch handfeste Vorteile. Mittags, wenn andere noch den halben Arbeitstag vor sich haben, ist Feierabend. Vor allem im Sommer kann das ein Vorteil sein, denn bei gutem Wetter lockt das Freibad. Auch körperlich belastbar sollte man sein, wenn man Konditorin werden will. „Ich habe das anfangs unterschätzt, aber das ist auch für Frauen machbar“, so Denise Albering.

Sie ist jedenfalls rundum glücklich mit ihrer Berufswahl. „Die Arbeit bei Sundag macht mir immer noch Spaß und ich bereue es nicht, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe“ sagt sie lächelnd. Um ihre berufliche Zukunft macht sie sich keine Sorgen. Die Chancen auf eine Übernahme nach Ende der Ausbildung sind bestens. „Gute Leute übernehmen wir grundsätzlich gern“, sagt Rainer Weinberg, der als Produktionsleiter bei Sundag auch für die Ausbildung zuständig ist. An qualifiziertem Personal mangelt es ohnehin, wie in vielen anderen Branchen. „Der Fachkräftemangel ist da“, so Rainer Weinberg. Denise Albering möchte sich nach ihrer Ausbildung gern noch weiter qualifizieren. Sie kann sich gut vorstellen, den Meister oder aber eine Ausbildung zum Lebensmitteltechniker zu machen. Doch zunächst steht im Juni die Gesellenprüfung an.

