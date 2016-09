Grafschaft

Kommunalwahl: Steht Ihre Entscheidung schon?

Am Sonntag, 11. September, sind Kommunalwahlen in Niedersachsen. Auch in der Grafschaft werden Kreistag und viele Räte gewählt. Entscheiden Sie auf den letzten Drücker, wer Ihre Stimmen bekommt?

Umfrage Kommunalwahl: Wissen Sie schon, wer am 11. September Ihre Stimmen bekommt? Ja, ganz sicher! Etwas unsicher bin ich noch... Nein, keine Ahnung! Ich werde nicht wählen gehen. 71% Ja, ganz sicher! 12% Etwas unsicher bin ich noch... 6% Nein, keine Ahnung! 11% Ich werde nicht wählen gehen. 546 abgegebene Stimmen Sie möchten Ihre Meinung begründen? Nutzen Sie dazu gerne weiter unten unsere Kommentarfunktion.

Dossier zum Thema Kommunalwahl 2016

