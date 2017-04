Region

Kneipenviertel in Gronau als gefährlich eingestuft

Das Kneipenviertel in und rund um die Gronauer Bahnhofstraße steht auf einer Liste der besonders gefährlichen Orte in Nordrhein-Westfalen. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Gronau. Traurig, aber Realität: Auf einer Liste der besonders gefährlichen Orte in Nordrhein-Westfalen taucht auch die Stadt Gronau auf. Das geht aus der Antwort des NRW-Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Peter Biesenbach (Oberbergischer Kreis) hervor.

Der Rechtsanwalt – er ist stellvertretendes Mitglied des Innenausschusses – wollte Anfang März wissen, wie viele „gefährliche beziehungsweise verrufene“ Orte der Landesregierung in NRW bekannt seien. Das Innenministerium listete daraufhin in seiner Antwort vom 12. April insgesamt 25 Örtlichkeiten auf, für die diese Kriterien zutreffen. Vertreten sind neben dem Kreis Borken die Städte Dortmund, Düsseldorf, Essen, Hagen, Köln, Recklinghausen, Wuppertal, Siegen und Aachen. Die Zahl der gefährlichen Orte pro genanntem Standort schwankt zwischen einem und 13 (Köln).

Polizei: Nicht dramatisieren

Von der Polizei im Kreis Borken wird das Kneipenviertel in und rund um die Gronauer Bahnhofstraße genannt. „Das ist aber keine No-go-Area“, warnt Polizei-Pressesprecher Frank Rentmeister davor, die Gefährlichkeit dieses Ortes zu dramatisieren.

Vielmehr seien in der Auflistung Örtlichkeiten genannt, „an denen es nachvollziehbare Anlässe gibt, die besondere gefahrenabwehrende Maßnahmen nach dem Polizeigesetz zulassen.“ Darunter sei etwa die Identitätsfeststellung von Personen ohne einen besonderen Anlass, aber auch die Durchsuchung von Personen und Sachen zu verstehen.

Personalienfeststellungen

534 solcher Personalienfeststellungen hat die Polizei im Jahr 2016 im Umfeld der Gronauer Bahnhofstraße ausgeführt. In 86 Fällen geschah dies im Zusammenhang mit Straftaten. Frank Rentmeister: „Das sind aber nicht 86 Einzelfälle, sondern auch Delikte – etwa Körperverletzungen – bei denen die Identität mehrerer Personen festgestellt worden ist. In 21 Fällen kam es nach den Kontrollen zu Festnahmen, weil gegen die angetroffenen Personen ein Haftbefehl vorlag. 17 Mal wurden Angetroffene zur Verhinderung von weiteren Taten in Gewahrsam genommen.

Die Zahl dieser Maßnahmen in Verbindung mit dem Wissen um Rotlichtmilieu, illegalem Glücksspiel, Drogengeschäften und der Existenz einer rockerähnlich auftretenden Gruppe habe zur Einstufung des Bereichs Bahnhofstraße als „gefährlicher beziehungsweise verrufener Ort“ geführt. „Die Polizei geht konsequent, aber mit Augenmaß vor“, sagt Rentmeister. „Niemand muss jetzt fürchten, dort permanent von der Polizei kontrolliert zu werden“, so der Polizeisprecher weiter. Andererseits seien das konsequente Einschreiten und eine sichtbare Polizeipräsenz zu neuralgischen Zeiten an diesem Ort besonders wichtig.

Auch die inzwischen getroffenen Maßnahmen von Polizei, Ordnungsamt und anderen Behörden zeigen Wirkung, meint Rentmeister. Konkrete Zahlen lägen zwar noch nicht vor, aber: „Das bringt viel – und zwar nicht nur für die gefühlte, sondern auch für die objektive Sicherheit der Bürger.“